Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Yendi

Fenerbahçe, Bodrum FK\'yı 2-0 Yendi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 20 puana ulaştı.

28.10.2024 10:59
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında sahasında ağırladığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazandı. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Youssef En Nesyri ve 55'inci dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 20 puana ulaşırken; Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

FENERBAHÇE LİGDE KAZANDIĞI TÜM MAÇLARDA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, 3 puanı hanesine yazdırdığı 6 maçta da kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe gol yediği maçlarda ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 9 maçta rakip ağlara 20 gol gönderirken; kalesinde 7 gol gördü.

CENK TOSUN, SÜPER LİG'DE 5 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin sezon öncesinde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, 5 maç aranın ardından ligde süre aldı. Cenk Tosun, 69'uncu dakikada Youssef En Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu. 33 yaşındaki futbolcu son olarak Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında forma giymişti.

Öte yandan Oğuz Aydın ise ilk haftada oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ardından ilk kez ligde forma giydi.

FENERBAHÇE'YE GALİBİYETİ GOLCÜLERİ GETİRDİ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncuları Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri, Bodrum FK karşılaşmasında galibiyeti getirdi. 15'inci dakika da sarı-lacivertli ekibi öne geçiren golü atan En Nesyri, Süper Lig'de 7 maç sonra golle tanıştı. Sarı-lacivertli formayla 3 gole ulaşan 27 yaşındaki futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçta da gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan En Nesyri'nin attığı 3 golün de kafayla olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko ise 55'inci dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Süper Lig'de ilk 6 haftada 5 gol atan Edin Dzeko, 3 maç aranın ardından fileleri havalandırdı.

SIRADAKİ RAKİP TRABZONSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Bu mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla ilgili, "Ben Fenerbahçe'yim. Dolayısıyla Fenerbahçe için ne anlama geliyorsa adapte olmam gerekiyor. Roma ile Trabzon'da oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe ile gideceğim ve farklı olduğunu biliyorum. Oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen sene orada ne olduğunu düşünmüyorum. Bir futbol maçı ve onu kazanmak istiyoruz. Umarım Bodrum maçındaki gibi iyi bir hakem olur. Son oynadığımız deplasman maçındaki hakem gibi olmazö sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika

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