Fenerbahçe, Bodrum'u golcüleriyle geçti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Bodrum'u golcüleriyle geçti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında konuk ettiği Bodrum FK'yı golcülerinin golleriyle 2-0 mağlup etti.

27.10.2024 21:29
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FENERBAHÇE, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında konuk ettiği Bodrum FK'yı golcülerinin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Caner Özaral ile Anıl Usta üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, Amrabat, İsmail, Maximin, İrfan Can, En-Nesyri, Dzeko" ilk 11'ini sahaya sürdü. Konuk ekip Bodrum FK ise " Sousa – Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Ahmet Aslan, Seferi, Samet Yalçın, Dimitrov, Puşçaş" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası ikili mücadeleyle geçerken, Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri perdeyi açtı. 15'inci dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan ortasını kaleci Sousa yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Kaleci Sousa'dan seken topla buluşan En-Nesyri yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 27'nci dakikada etkili gelen Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Maximin'in ceza sahasında içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran İsmail Yüksek'in şutu üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe'de tecrübeli golcü Edin Dzeko farkı 2'ye çıkardı. 55'inci dakikada kaleci Sousa'nın uzaklaştırdığı topu orta alanda kontrol eden Sofyan Amrabat pasını savunmanın arasına koşu yapan Dzeko'ya aktardı. Dzeko'nun ceza sahasına girdikten sonra kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve kart cezalısı Fred, Bodrum FK maçında takımını yalnız bıraktı. Fenerbahçe'de ayrıca Süper Lig listesinde bulunmayan Serdar Aziz ve Burak Kapacak, Bodrum FK maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan konuk ekipte sakatlıkları bulunan Herelle, Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman ve Süleyman Özdamar kadroda yer almadı.

DUSAN TADİC VE SZYMANSKİ BU SENE İLK KEZ KULÜBEDE

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Dusan Tadic ve Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sene Süper Lig'de ilk defa maça yedek kulübesinde başladı. Tadic ve Szymanski 70'inci dakikada oyuna dahil oldu. İki oyuncu Fenerbahçe'nin bu sene Süper Lig'de oynadığı 8 maça ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Bodrum FK ile oynanan müsabakada takımlarına büyük destek verdi. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Süper Lig 10'uncu hafta mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin büyük kısmını doldururken, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Öte yandan az sayıdaki Bodrum FK taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

SARI-LACİVERTLİLER CUMHURİYET'İN 101'İNCİ YILINI KUTLADI

Fenerbahçe taraftarı Bodrum FK maçı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar Kuzey tribününde ve Okul Açık tribününde Türk bayrağı açarken, Maraton tribününde ise Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Ayrıca Okul Açık tribününde "Türkiye Cumhuriyeti Mesut, Muvaffak ve Muzaffer Olacaktır" pankartına yer verildi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Fenerbahçe ve Bodrum FK mücadelesi öncesi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından hep birlikte istiklal marşı okundu.

MONTELLA MÜCADELEYİ STADYUMDAN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile oynadığı mücadeleyi stattan takip etti.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bodrum'u golcüleriyle geçti - Son Dakika

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