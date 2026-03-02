Fenerbahçe'de 10 günlük kabus - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de 10 günlük kabus
02.03.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de 10 günlük kabus
Haber Videosu

Fenerbahçe, son 10 günde Avrupa'ya veda edip ligde üst üste puan kaybederek zirve yarışında 4 puan geriye düştü.

Fenerbahçe, son 10 günde hem Avrupa'ya veda etti hem de Süper Lig'de kritik puan kayıpları yaşayarak zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda 4 puan geriye düştü.

KASIMPAŞA MAÇINDA YIKIM

Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de kalesinde gördüğü golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuç, zirve yarışında önemli bir kayıp olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçından beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanşı kazanmasına rağmen turu geçemedi ve Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

ANTALYA'DA GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Fenerbahçe, pazar akşamı deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-0 geriye düştü. Mücadeleyi bırakmayan sarı-lacivertliler skoru 2-2'ye getirdi ancak galibiyet golünü bulamadı ve bir kez daha puan kaybı yaşadı.

ZİRVEDE FARK AÇILDI

Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını değerlendiremeyen Fenerbahçe, ligde liderin 4 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında avantaj kaybetti.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 10 günlük kabus - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında
Karar günler önce verilmiş Fenerbahçe’nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
14:08
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:26:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 10 günlük kabus - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.