Fenerbahçe\'de 6 Değişiklik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Beşiktaş derbisi 11'ine göre Başakşehir maçına 6 değişiklik ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Beşiktaş maçı 11'ine göre bu müsabakada 6 değişikliğe gitti. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın yerine Dominik Livakovic'e görev alırken; Çağlar Söyüncü, Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'nin yerine Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Edin Dzeko şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Milan Skriniar, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Burak Kapacak, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Sofyan Amrabat 4 maç sonra 11'de

Faslı orta saha Sofyan Amrabat formasına kavuştu. Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Amrabat, son olarak Trabzonspor ile oynanan müsabakada sahaya çıkmıştı. 28 yaşındaki futbolcu Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş karşılaşmalarında kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Sol ayak bilek ekleminden ameliyat olan Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalar nedeniyle takımdan uzak kalan Allan Saint-Maximin ve Jayden Oosterwolde ise kadroya alınmadı. - İSTANBUL