Fenerbahçe'de 8 değişiklikle zorlu randevu

26.02.2026 23:27
Fenerbahçe, Nottingham Forest'la oynadığı maçta kadrosunda 8 değişiklik yaptı, 7 oyuncudan yararlanamadı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre kadrosunda 5'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, City Ground Stadı'ndaki karşılaşmada, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı kaleci Ederson, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle değerlendiremedi.

Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle maçta faydalanamayan Tedesco, Anthony Musaba'yı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kadrosuna yazamadı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio'yu yedek soyunduran genç teknik adam, söz konusu karşılaşmadan Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ise sahaya sürdü.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ilk 11'de değerlendirdi.

Nottingham Forest karşısında kalede Tarık Çetin'i görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi oynatan Tedesco, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Cherif Sidiki'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Marco Asensio, Levent Mercan, Nelson Semedo, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen ise yedek soyundu.

Stoperde tercih Guendouzi

Domenico Tedesco, savunmadaki eksikler sebebiyle stoperde Matteo Guendouzi'yi tercih etti.

Savunmacılar Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu bölgede sorun yaşayan Tedesco, orta saha oyuncusu Guendouzi'yi defans hattına çekti.

7 eksik

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği kadroda yer alamadı.

Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuştu.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, son müsabakasına ligde 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşısında çıkmıştı.

Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra görev aldı.

Asensio dinlendirildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncusu Marco Asensio'yu dinlendirmeyi tercih etti.

Sezon başından itibaren üst düzey performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında dinlendirilmiş diğer müsabakalarda ise forma giymişti.

Tedesco, 3-0'lık ilk maçın rövanşında yıldız oyuncusunu yedek soyundurdu.

Altyapıdan 4 isim kadroda

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroda değerlendirdi.

Tedesco, altyapıdan 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki kaleci Hulusi Ceylan, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen'i yedek soyundurdu.

Kaynak: AA

