Fenerbahçe\'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de kadro hareketliliği sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat'ın ise Samsunspor'a kiralanmasının ardından bu kez Rodrigo Becao için de Kasımpaşa iddiası gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre taraflar kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerde son dönemde kiralık ayrılıklar dikkat çekiyor. Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci ve Samsunspor'a kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın ardından Becao'nun da Kasımpaşa'ya kiralanması gündeme geldi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmada oyuncunun maaşının iki kulüp arasında paylaşılacağı belirtildi.
Habere göre Kasımpaşa, Becao'ya son teklifini iletti ve oyuncuya karar vermesi için süre tanıdı. Brezilyalı savunmacının teklifi değerlendirdiği ve kararını kısa süre içinde vermesinin beklendiği ifade edildi.
