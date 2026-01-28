Fenerbahçe'de büyük ters köşe! ''Golcü gelecek'' derken yıldız isim gidiyor - Son Dakika
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! ''Golcü gelecek'' derken yıldız isim gidiyor

28.01.2026 09:16
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran'a Avrupa'dan ciddi bir ilgi olduğu öne sürüldü. Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri, Duran için son dakika transfer ihtimali kapsamında ilgilerini net şekilde ortaya koydu. Şu aşamada Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklif bulunmazken, yapılan yoklamaların kısa süre içinde somut adımlara dönüşebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de forvet takviyesi beklenirken, Kolombiyalı golcü Jhon Duran için Avrupa'dan gelen ilgi dengeleri değiştirdi.

FENERBAHÇE'DE JHON DURAN GELİŞMESİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüp golcü transferi beklerken, mevcut yıldız isim için Avrupa'dan ciddi ilgi olduğu öne sürüldü.

AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri Jhon Duran için Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika transfer ihtimali kapsamında ilgilerini net şekilde ortaya koydu. Bu kulüplerin hafta itibarıyla resmi olmayan temaslara başladığı ve süreci yakından takip ettiği belirtildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Şu aşamada Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklif bulunmazken, yapılan yoklamaların kısa süre içinde somut adımlara dönüşebileceği ifade ediliyor.

KARAR YÖNETİM VE OYUNCUDA

Transfer sürecindeki en kritik unsurun, Fenerbahçe yönetiminin belirleyeceği strateji ile Jhon Duran'ın Avrupa ihtimaline yaklaşımı olacağı vurgulandı. Tarafların vereceği kararın, sürecin yönünü netleştireceği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev alan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Kolombiyalı golcünün Galatasaray derbisinde attığı son dakika golü ise sezonun en unutulmaz anları arasında yer aldı.

