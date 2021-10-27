Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim

Sezon başı göreve getirilen Vitor Pereira için işler iyi gitmiyor. Peş peşe alınan mağlubiyetler, sistemin hiç değişmemesi ve taraftarı rahatsız edecek açıklamalar, yönetimin de bakış açısını değiştirmesine neden oldu. Daha önce Cocu ve Erol Bulut'ta ısrar eden Ali Koç, bu kez zaman kaybına tahammül etmeyecek.

"AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANAMAYIZ"

Pereira son olarak, "Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünen biri var mı kulüpte?" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Ali Koç, Alanyaspor maçından sonra, "Hiçbir şey bahane olamaz. Fenerbahçe'nin her kulvarda mücadele edecek bir kadrosu var" sözleriyle mesajını vermişti.

KRİTİK 3 MAÇ

Fenerbahçe sırasıyla Konya, Kayseri ve Antwerp maçlarına çıkacak. Ardından Galatasaray derbisi var. Bu 3 maçtaki sonuçlar, Galatasaray maçına başka bir hocayla çıkıp çıkmama ihtimalini belirleyebilir. Olası bir ayrılıkta düşünülen isim Andriy Shevchenko.

5 YIL UKRAYNA DENEYİMİ

Shevchenko, 5 yıl Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştırdı. EURO 2020'de çeyrek finale yükseldi, İngiltere'ye 4-0 kaybetti. 45 yaşındaki hoca şu anda boşta. Shevchenko'nun sahaya yerleşim tarzı 4-3-3 ve 4-1-4-1 dizilişi.