Fenerbahçe\'de Kartal, Slavia Prag\'a karşı 3 farklı kurguyla kazanmak istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibe karşı 3 farklı kurguyla sahaya çıkıp kazanmak istediklerini belirtti.

Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, müsabakaya hazırlanmak için çok fazla antrenman şanslarının olmadığını söyledi.

Bugün yapılacak idmanda takıma rakibi anlatacaklarının aktaran Kartal, "Analizlerle, toplantılarla rakibin neler yapabileceğini anlatıp göstereceğiz. Rakipten bansetmemiz gerekirse, fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Aston Villa karşılaşması bizim için kötü maçtı"

Önümüzdeki hafta Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kartal, maç maç baktıklarının altını çizdi.

Rotasyon yapılabileceğini ve buna bu akşam karar vereceklerini dile getiren Kartal, "Dün antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların durumuna bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa, biz birbirimize saygılı insanlarız. B planımızda kim varsa, o oyuncuları hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aston Villa maçına göre daha sert oynayabileceklerini belirten Kartal, "Aston Villa karşılaşması bizim için kötü maçtı. Skor olarak Fenrebahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik." diye konuştu.

Kadrodaki oyunculara değinerek sözlerini sürdüren İsmail Kartal; Mason Greenwood, N'Golo Kante ve Marco Asensio'yla ilgili şunları söyledi:

"Greenwood üretken ve kaliteli bir oyuncu. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Bunları da gidermek için elinden geleni yapıyor. Bizim ondan beklentimiz hücumsal kalitesini ortaya koyması. Yarın farklı bir görevde oynayabilir. Aston Villa maçından önce hem Asensio hem de Kante'nin diz ağrıları vardı. Aston Villa maçında Kante'ye 'Devre arasında oynayabilir misin?' diye sordum, 'Eğer bu maçta oynarsam daha uzun süre oynayamayabilirim' dedi. Alanyaspor maçında da dizini tutuyordu. Hala ağrısı var. Takım için özveride bulunuyor, ortaya karakter koyuyor."

2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybedilen maçlarla ilgili de konuşan Kartal, "Bu antrenör 9 yıldır takımın başında. Burada da orada da 3-2 yenilmiştik. Bu yenilgileri hak etmemiştik. Yarınki maç rövanş maçı değil, bir strateji maçı olacak. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın 3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi'nin kalanı için önemli avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Nathan Ake: "Şiddeti yüksek bir maç olacak"

Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte basın toplantısında konuşan Hollandalı futbolcu Nathan Ake, Aston Villa karşısında yaşanan skorun ardından yarın 3 puan almaları gerektiğini vurguladı.

Slavia Prag maçının zor olacağını vurgulayan Ake, "Adam adama oynayan, atak oynayan bir takım, Şiddeti yüksek bir maç olacak ama ne yapacağımızı biliyoruz. Yarın statta harika bir atmosfer olacak. İlk maçta taraftarların bize çok yardımı dokundu. Roma maçı zordu. Zor anlarda bize yardımcı oldular. Umarım yarın aynısı olur ve bize 3 puan için yardımcı olurlar." diye konuştu.

Kaleci Ederson ve takım kaptanı Milan Skriniar'la her geçen gün daha iyi anlaştıklarını belirten Ake, "Saha dışında da beraberiz ve bunun da yardımı dokunuyor. Umarım devamı gelir. Şu ana kadar yoğun bir periyot oldu, çok fazla maç oynadık. Ama bu hoşuma gidiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor. En çok istediğimiz şey maç yapmak ve bence herkes maça hazır olacak." açıklamasını yaptı.