Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor

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2022 Dünya Kupası Elemeleri için lige verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe, futbolcularından gelen haberle sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüpte 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU POZİTİF

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

MESUT ÖZİL VE MERT HAKAN'DA SON DURUM

Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren kulüp, " takım kaptanımız Mesut Özil'e bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde anestezi altında bel bölgesi faset eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuz takımımızın Antalya kampına katılmayarak tedavisine İstanbul'da devam edecektir. Sakatlıktan dönüş aşamasında olan Mert Hakan Yandaş da hazırlıklarını özel program dahilinde İstanbul'da sürdürecektir."