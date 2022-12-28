Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor

28.12.2022 20:05

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Arda Güler, Hatayspor maçında da forma şansı bulamadı. Genç futbolcunun sözleşmesindeki 'süre verilme zorunluluğu' maddesi hem taraftarı hem de yönetimi endişelendiriyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler sorunu yeniden gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Sarı lacivertli ekip dün Hatayspor'u ağırladı. Takımın genç yıldızı Arda Güler'in teknik direktör Jorge Jesus'tan süre alamaması ise geceye damga vurdu. 17 yaşındaki yıldız oyuna giremeden bir maçı daha geride bıraktı. Taraftarlar ise bu durumdan oldukça şikayetçi.

RAHAT MAÇTA OYUNA ALMADI

Kadıköy'de Hatayspor'u ağırlayan sarı lacivertli takım, 20 ve 26'da üst üste bulduğu gollerle maçı erkenden bitirirken, rakibin gardını da düşürmüş oldu. Mücadelenin kalan bölümünde Hatayspor kabuğuna çekilirken, Fenerbahçe bu sezon en çok isabetli şut attığı (15) maçı oynadı. Kalesinde ise isabetli şut dahi görmeyen Kanarya, antrenman maçına çevirdiği mücadeleyi 4-0 kazanırken, takımın genç yıldızı Arda Güler'in süre almadan maçı tamamlaması büyük tepki topladı.

Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor! Arda Güler felaketi kapıda

HERKES ŞANS BULDU

Oyuna ikinci yarı Mert Hakan Yandaş, Lincoln, İsmail Yüksek, Emre Mor ve Serdar Dursun'u sokan Jorge Jesus'un, 5 oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanıp Arda Güler'e süre vermemesi geceye damga vurdu. Taraftarlar ise sosyal medyadan Portekizli hocaya tepki gösterdi.

SON 9 HAFTADA 4 DAKİKA

16. haftası geride kalan Süper Lig'de yalnızca 32 dakika süre alabilen Arda Güler, son 9 haftada 4 dakika oynayabildi. Çoğunlukla Jorge Jesus'un tercih etmediği 17 yaşındaki oyuncu, Avrupa maçlarında süre alıyor. Akşam'daki habere göre; Jorge Jesus tarafından tüm kulvarlarda toplam 303 dakika oyunda tutulan Arda'nın sözleşmesindeki madde ise yönetimi endişeye sevk ediyor.

5 MİLYON EUROYA SERBEST

Milli oyuncu bu sezon bin 500 dakikadan az süre alırsa, 5 milyon euroya serbest kalacak. Bu durum hem sarı lacivertli yönetimi hem de taraftarları korkutuyor. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, tüm tepkilere rağmen bu kararından vazgeçmiyor.

Kaynak: Diğer
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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor - Son Dakika
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