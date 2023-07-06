Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için şok sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için şok sözler

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için şok sözler

06.07.2023 23:19

Dünya Fenerbahçe'den Real Madrid'e toplamda 30 milyon euro bonservis bedeliyle giden 18 yaşındaki Arda Güler'i konuşurken, Türkiye'de ise transferi hazmedemeyen bir kullanıcının sözleri büyük tepki çekti. Twitter'da bir sohbet odasında gerçekleşen konuşmada söz konusu taraftar, "Yani benim tek temennim, tek isteğim inşallah sözleşme imzalamaya giderken uçağı düşer. Ailecek paramparça olurlar!" dedi.

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki performansıyla kısa sürede dev kulüplerin ilgisini çeken 18 yaşındaki Arda Güler, 20 milyon euro ve ekstra olarak performansına bağlı 10 milyon euro karşılığında transfer oldu.

SKANDAL SÖZLER

Arda'nın transferi dünya basınında büyük ses getirirken Fenerbahçeli taraftarlar 18 yaşındaki futbolcu için hem sevindi hem de ayrılışı nedeniyle hüzne boğuldu. Twitter'da bir sohbet odasında Arda Güler'in ayrılığını konuşan taraftar grubundan bir kişi ağza alınmayacak skandal ifadelerde bulundu.

"İNŞALLAH UÇAĞI DÜŞÜR"

Sohbet odasındaki şahıs, "Yani benim tek temennim, tek isteğim inşallah sözleşme imzalamaya giderken uçağı düşer. Ailecek paramparça olurlar" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçeli taraftarlardan bu sözlere büyük tepki geldi.

YORUMLAR
500
Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in geçmişten günümüze yükselen futbol kariyeri Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler'in geçmişten günümüze yükselen futbol kariyeri

Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için şok sözler - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı
22:19 Gümrük memurundan İngiliz turiste taciz! Gündem olan video sonrası soruşturma başlatıldı
21:50 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kültürel Faşizme Karşı Çıkmanın Zorunluluğunu Vurguladı
21:00 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı!
20:56 Milli Takım'ın Arda paylaşımı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe mesajı düzeltti, topa eski kulübü de girdi
20:46 Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu
20:42 Wagner ile aralarında bir benzerlik var mı? SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi tartışmalara son noktayı koydu
20:15 Top toplayıcılıktan Real Madrid'e! İşte Arda Güler'in geçmişten günümüze yükselen futbol kariyeri
20:11 Arda'dan 5 yılda müthiş yükseliş! Top toplayıcılıktan Real Madrid'e kadar uzandı
19:50 Kayseri'de çöp konteynerinde bulunan yeni doğmuş ölü bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 23:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için şok sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement