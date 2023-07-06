Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için şok sözler

Fenerbahçe ve Milli Takım'daki performansıyla kısa sürede dev kulüplerin ilgisini çeken 18 yaşındaki Arda Güler, 20 milyon euro ve ekstra olarak performansına bağlı 10 milyon euro karşılığında transfer oldu.

SKANDAL SÖZLER

Arda'nın transferi dünya basınında büyük ses getirirken Fenerbahçeli taraftarlar 18 yaşındaki futbolcu için hem sevindi hem de ayrılışı nedeniyle hüzne boğuldu. Twitter'da bir sohbet odasında Arda Güler'in ayrılığını konuşan taraftar grubundan bir kişi ağza alınmayacak skandal ifadelerde bulundu.

"İNŞALLAH UÇAĞI DÜŞÜR"

Sohbet odasındaki şahıs, "Yani benim tek temennim, tek isteğim inşallah sözleşme imzalamaya giderken uçağı düşer. Ailecek paramparça olurlar" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçeli taraftarlardan bu sözlere büyük tepki geldi.