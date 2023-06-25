Yeni sezon için transfer çalışmalarına hemen başlayan Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Bosna-Hersekli futbolcunun eşi Amra Dzeko'nun Fenerbahçe formalı paylaşımı ise büyük beğeni topladı.

FENERBAHÇE FORMASINI BİKİNİ ÜSTÜ YAPTI

Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko, Fenerbahçe formasını bikini üstü yaparak poz verdi. Düzgün fiziğiyle büyük beğeni alan Amra'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

İSTANBUL'DA YAŞAYACAKLARI EVİ GEZDİ

Amra Dzeko'nun Instagram'da 270 bin takipçisi bulunuyor. İstanbul'da bulunan Dzeko'nun eşi Amra, yaşayacakları evi gezmiş ve çocukların okulu için kendilerine önerilen yerleri ziyaret etmişti.