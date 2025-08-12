Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanşta

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlıyor.

Kadıköy'de oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs olacak.

İlk maçı Rotterdam'da 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna çıkmak için en az iki farklı galibiyet arayacak.

Maçın 90 dakikasının tek farklı Fenerbahçe üstünlüğü ile bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Her türlü beraberlik ve Feyenoord galibiyeti senaryolarında ise Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası sona erecek ve sarı lacivertliler Avrupa'daki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Play-off bileti almaya hak kazanan takım, bu turda Benfica-Nice galibiyle karşılaşacak.

Sakatlıkları geçen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve Türk milli futbolcu İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin rövanş maçı kadrosunda yer alıyor.

'Tur şansı hala yüzde 50-50'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında "Tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız" dedi.

İlk maçın ardından basın toplantısında Kadıköy'deki atmosferi "cehennem" olarak nitelendiren Mourinho, "Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde" dedi.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar ise basın toplantısında Feyenoord maçının zor olacağını bildiklerini söyledi ve "Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, "Burada olmak çok güzel. İstanbul'da ve burada evimde hissediyorum" dedi.

İlk maçta elde ettikleri skorun oyunlarını değiştirmeyeceğini kaydeden Hollandalı teknik direktör, "İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

Takvim nasıl?

Fenerbahçe, Feyenoord'u saf dışı bırakması halinde play-off ikinci turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-Off'un son turun ilk maçları 19-20, rövanşları 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Lig aşamasının ilk maçları ise 16–18 Eylül'de oynanacak.

Final ise 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.