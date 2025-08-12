Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanşta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor
BBC

Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanşta

Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanşta
12.08.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçında tur şansı arıyor. Maç saat 20.00'de.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u ağırlıyor.

Kadıköy'de oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs olacak.

İlk maçı Rotterdam'da 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna çıkmak için en az iki farklı galibiyet arayacak.

Maçın 90 dakikasının tek farklı Fenerbahçe üstünlüğü ile bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

Her türlü beraberlik ve Feyenoord galibiyeti senaryolarında ise Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi macerası sona erecek ve sarı lacivertliler Avrupa'daki yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Play-off bileti almaya hak kazanan takım, bu turda Benfica-Nice galibiyle karşılaşacak.

Sakatlıkları geçen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve Türk milli futbolcu İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin rövanş maçı kadrosunda yer alıyor.

'Tur şansı hala yüzde 50-50'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında "Tur şansının hala yüzde 50-50 olduğunu düşünüyorum. Turun tam devresinde ve arasındayız" dedi.

İlk maçın ardından basın toplantısında Kadıköy'deki atmosferi "cehennem" olarak nitelendiren Mourinho, "Şu yüzden dedim; Taraftarlarımız istedikleri zaman rakipler için zor bir atmosfer yaşatıyorlar. Taraftarlarımız istedikleri zaman bize pozitif bir atmosfer yaşatabilirler. Yarınki atmosfer taraftarlarımızın elinde" dedi.

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar ise basın toplantısında Feyenoord maçının zor olacağını bildiklerini söyledi ve "Turun ortada olduğunu düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, "Burada olmak çok güzel. İstanbul'da ve burada evimde hissediyorum" dedi.

İlk maçta elde ettikleri skorun oyunlarını değiştirmeyeceğini kaydeden Hollandalı teknik direktör, "İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

Takvim nasıl?

Fenerbahçe, Feyenoord'u saf dışı bırakması halinde play-off ikinci turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-Off'un son turun ilk maçları 19-20, rövanşları 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

Lig aşamasının ilk maçları ise 16–18 Eylül'de oynanacak.

Final ise 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

Kaynak: BBC

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Feyenoord, Kadıköy, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanşta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:49
CHP’den komisyona 29 maddelik öneri İmamoğlu detayı dikkat çekti
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
19:48
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
İki kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınında tutuklama
19:45
Çanakkale’de zamanla yarış sürüyor Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Çanakkale'de zamanla yarış sürüyor! Alevlerin sardığı bölgede korkunç görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Feyenoord ile Rövanşta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.