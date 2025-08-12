Fenerbahçe Feyenoord\'u Ağırladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olmuştu. İki ekip rövanş maçında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de başlayan mücadelede Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlendi.

JOSE MOURINHO'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eşleşmenin ilk maçının 11'inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Nelson Semedo ve Jhon Duran'a görev verdi. Deneyimli teknik adam, Feyenoord karşısındaki ilk 11'ini şu isimlerden oluşturdu; " İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En-Nesyri, Duran"

TALISCA VE İSMAİL YÜKSEK KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe'nin Feyenoord'a konuk olduğu ilk maçın kadrosunda sakatlıkları sebebiyle yer almayan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek ikinci maçın kadrosunda yer aldı. Maça yedek başlayan iki oyuncu da teknik direktör Jose Mourinho'dan şans bekledi.

SARI-LACİVERTLİ FUTBOLCULAR ISINMAYA SİYAH TİŞÖRTLERLE ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcular, yaşanan deprem ve yangın felaketleri sebebiyle ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Feyenoord ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, tribünleri tamamen doldururken maç boyunca da takıma destek oldular.

DUYGU ÖZDİN UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Duygu Özdin'i unutmadı. Özdin'in, kanserle mücadele ederken yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmayan Fenerbahçe'nin Feyenoord'u konuk ettiği maçtan önce 1907 tane balon gökyüzüne bırakıldı.

YABANCI BASINDAN İLGİ

Yabancı basın mensupları, Fenerbahçe – Feyenoord maçını yerinden takip etti. Bu mücadeleyi 27 yabancı basın mensubu, basın tribününden izledi.