Fenerbahçe, Feyenoord\'u eledi! UEFA ülke puanı uçtu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u eledi. Sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

FENERBAHÇE'DEN ÜLKE PUANINA BÜYÜK KATKI

Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye katkıda bulundu. Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısında aldığı galibiyet sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı 43 bine yükseldi.

GÖZLER BEŞİKTAŞ VE RAMS BAŞAKŞEHİR'DE

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'yi bu hafta doğrudan etkileyecek 2 maç daha oynanacak. UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir sahaya çıkacak. Bu maçlarda alınacak skorlar UEFA ülke puanı sıralamasını etkileyecek.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel olarak son durum şu şekilde;