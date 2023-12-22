Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak.
Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Kazanan takım rakibiyle arasındaki puan farkını açacak.
İşte haftanın hakemleri;
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