Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Serkan Basar:

şimdiiiiii gelelim bu maçın mantıklı analizineeee bir GS li olarak yorum yapacağım önce bu biline şimdiiii maç kadıköyde bu birinci avantaj son günlerde gerek oyun ve formla fb bir adım önde kadro kalitesine gelirsek iki takımda denk bence fb en çok gol atan gs en az gol yiyen takım 2-1 yada 3-1 fb kazanır diyorum