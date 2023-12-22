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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe ile Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

22.12.2023 - 14:52,  Güncelleme: 15:07
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem belli oldu. İki ezeli rakip arasında pazar günü oynanacak derbide hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

KARİYERİNDE BİR İLK

Başarılı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak bir derbi maçında düdük çalacak.

KAZANAN TAKIM BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Lig'de şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden ezeli rakipler arasında oynanacak dev derbi büyük önem taşıyor. Kazanan takım rakibiyle arasındaki puan farkını açacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek

İşte haftanın hakemleri;

  • Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
  • Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
  • Trabzonspor-Başakşehir: Volkan Bayarslan
  • Konyaspor-Kayserispor: Bahattin Şimşek
  • Adana Demirspor-Antalyaspor: Burak Pakkan
  • Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
  • Alanyaspor-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
  • Pendikspor-Ankaragücü: Ümit Öztürk
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (6)
  • FATİH ŞAHİN: alex de souza yönetseydi daha iyiydi ama engel değil gs rahat yener Yanıtla 19 12
  • Mikail Doğan: BU GECE ( 23/12/2023 SAAT: 02.00 ) ALLAH RIZASI İÇİN TEHECCÜDE KALKIYORUZ. Allah rızası için dua edeceğiz inşallah. Dünya ve ahiret saadetimiz için, sevdiklerimiz için. Dünyanın her yerinde zulme uğrayan mazlumlar ve masumlar için.. Yanıtla 36 13
  • Serkan Basar: allah kabul etsin kardeşim rabbim niyetinizi hasıl eylesin 21 6
  • Ender Kervancıoğlu: Fenerbahçenin bu sezon yine karşılaşacağı en büyük takım Galatasaray olacak. Yanıtla 21 12
  • Serkan Basar: şimdiiiiii gelelim bu maçın mantıklı analizineeee bir GS li olarak yorum yapacağım önce bu biline şimdiiii maç kadıköyde bu birinci avantaj son günlerde gerek oyun ve formla fb bir adım önde kadro kalitesine gelirsek iki takımda denk bence fb en çok gol atan gs en az gol yiyen takım 2-1 yada 3-1 fb kazanır diyorum Yanıtla 21 34
  • Akın Dündar: Erden Timur yönetseydi direk. Yanıtla 39 33

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek - Son Dakika


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