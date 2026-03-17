Fenerbahçe-Gaziantep FK maçından notlar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlattığı Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Gaziantep FK karşısında Ederson Moraes, Archie Brown, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Gaziantep FK karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma dörtlüsünü Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde ve Archie Bronw'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'yi tercih eden Tedesco, hücum hattında ise Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'ya şans verdi. İtalyan teknik adam, gol yollarında da Sidiki Cherif'e güvendi.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Mert Müldür, Fred Rodrigues, İsmail Yüksek, Alaettin Ekici, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Anderson Talisca ise yedek soyundu.

Talisca yaklaşık 1 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, yaklaşık 1 aylık sürenin ardından kadroda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle son 5 resmi maçı kaçıran tecrübeli oyuncu, son olarak 23 Şubat'ta Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti.

Cezası sona eren Tedesco ve kardeşi kulübede

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve kardeşi Umberto, Gaziantep FK maçında kulübeye döndü.

Kart cezaları nedeniyle Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde bulunamayan teknik direktör Domenico Tedesco ve yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco, Gaziantep FK karşılaşmasında takımın başında yer aldı.

Tedesco, 1 maç sonra takımını kenardan yönetti.

Sağ bekte tercih Levent

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK karşısında sağ bekte Levent Mercan'ı görevlendirdi.

Nelson Semedo'nun sakatlığı nedeniyle oynayamadığı bu pozisyonda Tedesco, Mert Müldür'e görev vermişti.

Son maçların son bölümlerinde Levent Mercan'ı sağ bekte görevlendiren Tedesco, Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Levent'i sağ bekte değerlendirdi.

4 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez ve Nelson Semedo, kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra arkadaşlarına destek olmak için kadroda yer bulan Milan Skriniar da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Derbi öncesi 5 isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK maçında kart görmeleri durumunda derbide takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Nelson Semedo, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Tribünler boş kaldı

Fenerbahçeli taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi.

Sezon başından beri takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin zirve yarışında lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşmesinin ardından Gaziantep FK maçında tribünleri doldurmadı.

Chobani Stadı'nda büyük boşluklar göze çarptı.

Çanakkale unutulmadı

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü unutmadı.

Maç öncesinde Maraton Tribünü'nde "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." pankartı açıldı.

Gaziantep FK'de 6 eksik

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek ve Denis Dragus'un yanı sıra kart cezalıları Christopher Lungoyi, Arda Kızıldağ ve Nazım Sangare, müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.