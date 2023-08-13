Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti

Son Güncelleme: 14.08.2023 00:10

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla karşılaştı ve ev sahibi ekip 2-1 galip geldi. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Dzeko'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından yine Dzeko'nun golüyle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının son anlarında Arda Kızıldağ'ın kafa golüyle Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Fenerbahçe, maçın 53. dakikasında penaltı kazandı ancak Tadiç penaltıyı kaçırdı.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yla kozlarını paylaştı. Mücadeyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, henüz 3'üncü dakikada yeni transfer Dzeko'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Dzeko'ya asisti Tadic yaptı.

YİNE DZEKO

Attığı golle daha da tempolu oynayan Fenerbahçe, bu kez Szymanskş'nin nefis pasında yine Dzekoy'la golü buldu. Durum 2-0.

ARDA FARKI 1'E İNDİRDİ

İlk yarının son anlarında Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş topla buluşan Arda Kızıldağ düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

TADIÇ PENALTI KAÇIRDI

Maçın 53'üncü dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Bitigen, Ferdi'nin ortasında Max Gradel'in elle oynadığını işaret etti. Topun başına geçen yıldız futbolcu Batuhan'ı geçemedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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