Fenerbahçe, golcü adaylar listesine Haris Seferovic'i ekledi

Sarı-Lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın transfer taleplerini gerçekleştirmek için yoğun mesaide. Başkan Ali Koç, yurt dışında transfer görüşmeleri gerçekleştiriyor.

BENFİCA ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Süper Lig 'de bir kez daha beklentilerin altında kalan Fenerbahçe , uzun süredir en büyük problemi olan golcü sorununa artık kalıcı bir çözüm bulmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Tiquinho, Vedat Muriç ve Kaio Jorge'den olumlu dönüş alamamıştı. Forvet hattı için an itibarıyla 1 numaralı adayın, Benfica'da forma giyen Haris Seferovic olduğu öğrenildi. Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan Seferovic, kulübün devre arasında gönderilecekler listesine konulmuştu.

SICAK BAKIYOR

Fanatik'teki habere göre; zaten Benfica'da yeteri kadar şans bulamadığı için ayrılmayı kafasına çoktan koyan İsviçreli futbolcunun, Kanarya'dan gelen teklife sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini devreye sokacağı ve bu transferde kesin sonuç almak adına tüm imkanlarını seferber edeceği de gelen haberler arasında yer alıyor.

ASİST BECERİSİ DE YÜKSEK

Bu sezon az oynamasına rağmen forma giydiği 12 resmi maçta 5 gol ve 3 asistle oynayan Seferovic, geçen sezon ise sahne aldığı 52 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez sallamış, 8 de gol pası vermişti.