Fenerbahçe yenilgiyi unuttu! Ülkeye galibiyetle dönüyorlar - Son Dakika
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Fenerbahçe yenilgiyi unuttu! Ülkeye galibiyetle dönüyorlar

10.12.2022 18:56

Fenerbahçe, Alanya'daki hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, oynadığı 4 hazırlık maçından da galip çıktı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve lig hazırlıkları için İstanbul'a dönüyor.

Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında US Salernitana ile Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede Murat Erdoğan düdük çaldı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Arif Dilmeç üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmaya şu 11'le çıktı: "İrfan Can Eğribayat - Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi, İrfan Can Kahveci, Lincoln, King, Serdar Dursun.

PERDEYİ İRFAN CAN AÇTI

34'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakiplerini çalımlarla geçen İrfan Can'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-0. 58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağdan ara pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında altıpasta topla buluşan Joshua King'in topuk vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 90+1'inci dakikada Mert Hakan Yandaş, rakibin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.90+2'nci dakikada Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Jesus'un öğrencileri yenilgiyi unuttu! Fenerbahçe galibiyetle dönüyor

JESUS 9 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Serdar Dursun'u yerine Batshuayi, İsmail Yüksek'in yerine Arao oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan, Ferdi'nin yerine Zajc, King'in yerine Rossi forma giydi. 77'nci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel'in yerine Crespo, Lincoln'ün yerine Bruma girdi. 82'nci dakikada Szalai'nin yerine Lemos oyuna dahil oldu. Öte yandan US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola, mücadelede 12 oyuncu değiştirdi.

FARIOLI MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe ile US Salernitana arasında oynanan maçı Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli takip etti. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçta Farioli'ye yardımcıları eşlik etti.

KAYIPSIZ BİTİRDİLER

Jorge Jesus'un öğrencileri oynadığı 4 hazırlık maçından da galip ayrıldı. Fenerbahçe sırasıyla Rayo Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yı mağlup etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe yenilgiyi unuttu! Ülkeye galibiyetle dönüyorlar - Son Dakika

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