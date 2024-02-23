Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 42. Randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 42. kez karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 26 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-beyazlılar ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 39 puanla 5. sırada yer alıyor.
42. randevu
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 33 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 104 gol atarken, Paşa da 37 kez gol sevinci yaşadı.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 2-0'lık skorla kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 7 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
İç saha karnesi
Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 13 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 9 mücadeleden galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada rakip filelere 38 gol gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasındaki 6 maçta da 6 galibiyet elde etti.
15 maçlık yenilmezlik serisi
Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 15 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Rizespor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.
5 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alexander Djiku, Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Hatayspor karşısında görev alamayacak.
Ligin en golcü takımı
Süper Lig'de 26 hafta itibarıyla 67 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 24 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 68 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor.
Farklı skorlar
İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezon ile 2016-2017 sezonunda 5-1'lik galibiyete imza atarken; 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.
Cihan Aydın düdük çalacak
Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Mert Güzenge olacak. - İSTANBUL
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