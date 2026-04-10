SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17.00'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi. Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.