Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş Cephesi)

Spor
Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş
derbi maçta sahasında Fenerbahçe
'yi konuk etti. Vodafone Park
'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan
düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu
ve Serkan Ok
üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael
, ligin 7'nci haftasında İstanbulspor
ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam; Gedson Fernandes
'in yerine Dele Alli, N'Koudou'nun yerine ise Redmond'u ilk 11'de sahaya sürdü.Kaleyi Ersin Destanoğlu
'na emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuaku'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan
ve Josef'i sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmond'u görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst
oldu.GHEZZAL 5 MAÇ SONRA KADRODASiyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal
, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor
, Ankaragücü
, Başakşehir
ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.REDMOND İLK KEZ İLK 11'DEBeşiktaş'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond
, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan İngiliz kanat oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı ilk 11'de sırtına geçirdi.7 İSMİN İLK DERBİSİSiyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye
kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı.GEDSON FERNANDES İLK KEZ KULÜBEDEBeşiktaş'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, ilk 7 maçta teknik direktör Valerien Ismael'in değişmezleri arasına girmiş ve bütün maçlara ilk 11'de başlamıştı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kesik yedi.ŞEHİTLER UNUTULMADI
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit olan asker ve polisler unutulmadı. Derbi maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Gedson Fernandes, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş Cephesi) - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.