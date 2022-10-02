Fenerbahçe maçından notlar (Beşiktaş Cephesi)

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit olan asker ve polisler unutulmadı. Derbi maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 27 yılın ardından bir ilk yaşanmasına neden oldu!

Kaynak: DHA

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