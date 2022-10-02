Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) - Son Dakika
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Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

02.10.2022 20:06
Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

Jesus, Alanyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı3 oyuncu görev alamadı4 ismin derbi heyecanıZajc kadroda yokJesus'un ilk derbisiFenerbahçe taraftarı yer alamadıMustafa AKIN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.

Jesus, Alanyaspor maçına göre 3 değişiklik yaptı

3 oyuncu görev alamadı

4 ismin derbi heyecanıZajc kadroda yokJesus'un ilk derbisi Fenerbahçe taraftarı yer alamadı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Serkan Ok üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Jesus; Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundururken, yerlerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'ye forma verdi. Deneyimli teknik adam, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo ve Szalai'den oluşturdu. Jesus, orta sahada Arao- Crespo'ya, kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln'e, hücum üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci, Pedro ve Valencia görev verdi.Sarı-lacivertli ekipte, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Alioski, Emre Mor, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun ve Batshuayi yedekler arasında yer aldı.3 OYUNCU GÖREV ALAMADI Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Joshua King, Rennes maçında direğe çarparak sakatlık yaşayan Luan Peres, derbi maçta görev alamadı.4 İSMİN DERBİ HEYECANIFenerbahçe'de 4 futbolcu derbi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, Gustavo, Lincoln, Arao ve Joao Pedro, Beşiktaş karşılaşması ile Türkiye'deki ilk derbilerinde 11'de görev aldı.ZAJC KADRODA YOKSarı-lacivertli ekipte Miha Zajc, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Milli takımdan dönen en geç futbolcu olması sebebiyle teknik direktör Jorge Jesus'un kararıyla derbi maçta görevlendirilmedi.JESUS'UN İLK DERBİSİ Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Jesus, sarı-lacivertli takımın başında Türkiye'deki ilk derbi mücadelesinde deplasmanda galip gelmek için sahadaki yerini aldı. FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALAMADIBeşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmadı.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde takımlarına destek olamadı.


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Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçından notlar (Fenerbahçe cephesi) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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