FIBA Kadınlar Süper Kupası Fenerbahçe Tarfin'in: Çimsa ÇBK Mersin 79-71 kaybetti - Son Dakika
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FIBA Kadınlar Süper Kupası Fenerbahçe Tarfin'in: Çimsa ÇBK Mersin 79-71 kaybetti

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FIBA Kadınlar Süper Kupası Fenerbahçe Tarfin\'in: Çimsa ÇBK Mersin 79-71 kaybetti
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Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin'e 79-71 yenildi ve kupa İstanbul ekibine gitti. Ev sahibi ekipte 17 sayı atan Leite karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken, Fenerbahçe'nin en skoreri 16 sayıyla Olcay Çakır Turgut oldu. Tribünde Bakan Osman Aşkın Bak, Vali Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa vardı.

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında Çimsa ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geldi. Müsabakayı 79-71'lik skorla kazanan Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Çimsa ÇBK Mersin'de Leite attığı 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

BAKAN BAK DA TRİBÜNDEYDİ

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa da tribünden takip etti.

MAÇIN KÜNYESİ

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Gizella Viola Györgyi, Natasa Dragojeviç, Milita Stalaucinskaita

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 17, Thomas 10, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Esra Ural Topuz, Samuelson 12

FENERBAHÇE TARFİN: Anderson 6, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Meesseman 14, Zeynep Gül, Geiselsoder 9, Allemano 2, Pouye 6, Angloma 6, Betts, Lacan 10

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

2'NCİ PERİYOT: 32-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-59

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: FIBA Kadınlar Süper Kupası Fenerbahçe Tarfin'in: Çimsa ÇBK Mersin 79-71 kaybetti - Son Dakika
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