Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye oynattığı futbola hayran oldu: Hayatımda böyle bir sistem görmedim - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye oynattığı futbola hayran oldu: Hayatımda böyle bir sistem görmedim

19.09.2022 00:17

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0'lık skorla geçtiği maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Jesus'un benzersiz olduğunu belirten Dilmen, "Ben hayatımda Jesus'un oynattığı gibi bir sistem görmedim. Fenerbahçe'ye top geçtiğinde 3'lü defansa geçiyor. Top rakipteyken 4'lüye geçiyor. Her sistemi oynamaya devam ediyor. Oyuncular da her sisteme ayak uyduruyor." dedi.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin Alanayaspor'u 5-0 yendiği mücadeleyi TV 8.5 ekranlarında yorumlayan Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'u öve öve bitiremedi.

"BEN BU KADAR FARKLI BİR TEKNİK ADAM İLK DEFA GÖRDÜM"

Jorge Jesus'un benzersiz olduğunu belirten Dilmen, "Sahanın en iyi oyuncusu tartışmasız Crespo. İnanılmaz bir top oynadı. Jesus'un en önemli özellikleri. Ben bu kadar farklı bir teknik adamı ilk defa gördüm. Benzeri yok Jesus'un. Guardiolaya özenirsiniz bunun benzerini yapabilirsiniz. Bunda yok. Ne yapacaksın? Bu Fenerbahçe'yi bizim Fenerbahçe'mizdeki döneme getirmeye çalışıyor. Ama bu Fenerbahçe bizim dönemimizdekinden daha iyi." dedi.

"OYUNCULAR HER SİSTEME AYAK UYDURUYOR"

Portekizli hocanın sistemine de değinen Dilmen, "Ben hayatımda Jesus'un oynattığı gibi bir sistem görmedim. Fenerbahçe'ye top geçtiğinde 3'lü defansa geçiyor. Top rakipteyken 4'lüye geçiyor. Her sistemi oynamaya devam ediyor. Oyuncular da her sisteme ayak uyduruyor." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"200 BİN KİŞİLİK STADI DOLDURURLAR"

Fenerbahçe'de taraftar gireni de çıkanı da alkışladı. Ben de alkışlıyorum Fenerbahçe'yi. Bugünkü performansına hayran kaldım. Pozisyon verdi ama Fenerbahçeliler için 200 bin kişilik stat olsun bu oyunla doldurur.

"ALİ KOÇ 4 YIL BOYUNCA ELEŞTİRİLDİ"

Ne kadar iyi transfer yaparsanız yapın stada taraftarı iyi oyun getirir. Ali Koç 4 yıl boyunca eleştirildi. Zaman zaman bu eleştirilere itirazları oldu. O kadar önemli işler yaptı ki bu yıl. Geçtiğimiz yıllardaki kadro oluşumu ve teknik direktörün yanılgısıdır bu.

"BU KADAR İŞTAHLI OYUN UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİM"

Fatih hocaya niye hala hoca deniyor. Oynattığı futbol hep heyecan vericidir. Ali Koç bu yıl çok doğru işler yaptı. Geçen senelere göre kıyaslamayı kendi yapacaktır. Benim fikrim Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır bu kadar birbirine denk oyuncuları, oyununun bu kadar iştahlı olduğunu görmemiştim.

"HER ŞEYİ OYNAMAK İSTİYOR"

Beşiktaş maçında King ile Batshuayi oynayacak yüksek ihtimalle. Jesus Arda'yı dakikayı tamamlamak için oynatıyor. Jesus her şeyi oynamak istiyor. 7. haftaya gelene kadar durmadan farklı sistemlerle oynadı ve başarılı oldu. Dakika 90'da bile hücum yapmak isteyen bir Fenerbahçe kültürü oluştu. Dakika 85'te oyuna giren Batshuayi yüzde doksan dokuzluk bir gol pozisyonuna girdi.

"ZORLANIRSA DERBİLERDE ZORLANIR"

Fenerbahçe derbiler ve Başakşehir, Konya gibi takımlar karşısında zorlanırsa zorlanır. Bu tür takımları karşısında bulduğu zaman rahat yener. Bugün belli bir dakikaya kadar Altay'ı görmedim oyunda.

"OYUNCULARIN KAPRİS YAPMA İHTİMALİ YOK"

Fenerbahçe bugün 43 kere ceza sahasına girmiş, bazı hocalar oyuncularını yormamak için oyuncularını rölantiye alır fakat Jesus'ta bu yok. Durmadan hücum durmadan hücum. Crespo geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, 3 kişilik oynadı her şeyi yaptı. Böyle bir teknik direktöre oyuncuların kapris yapma ihtimali yok".

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Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye oynattığı futbola hayran oldu: Hayatımda böyle bir sistem görmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye oynattığı futbola hayran oldu: Hayatımda böyle bir sistem görmedim - Son Dakika
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