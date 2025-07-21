Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.
Sarı-lacivertliler, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak. İlk maç 5-6 Ağustos'ta rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeni İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak. Hollanda ekibi geçen yıl son 16 turunda Inter'e elenmişti.
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
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