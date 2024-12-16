Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu

Fenerbahçe\'nin şirketlerden aldığı para belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, SPK'dan sermaye artırımı onayı aldı. Fenerbahçe tarafından hazırlanan izahnamede, kulübün yıllık sponsorluk gelirlerine dair detaylara yer verildi. Fenerbahçe'nin toplamda devam eden 4 milyar 279 milyon TL değerinde reklam ve sponsorluk sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon için toplamda 1 milyar 397 bin TL gelir sağlanacağı aktarıldı.

16.12.2024 17:21
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe SPK'dan sermaye artırımı onayı aldı. SPK'ya sunulmak üzere hazırlanan izahnamede yıllık sponsorluk gelirleri ve firmalarla yapılan anlaşmalara dair detaylara yer verildi.

4 MİLYAR 279 MİLYON TL

Bedelli sermaye artırımına gitmek üzere Serbest Piyasa Kurulu'na (SPK) başvuran Fenerbahçe onaya sunulması için bir izahname hazırladı. Sunulan izahnameyi yeterli bulan SPK, sarı-lacivertlilere gerekli izni verdi.

Fenerbahçe tarafından hazırlanan izahnamede ilginç detaylarda ortaya çıktı. Yıllık finansal raporlarında, sponsorluk gelirlerine yer verilmezken sarı-lacivertlilerin hangi sponsordan ne kadar aldığı izahnamede belirtildi.

CNBC-e'de yapılan habere göre, Fenerbahçe'nin toplamda devam eden 4 milyar 279 milyon TL reklam ve sponsorluk sözleşmesine sahip olduğuna yer verildi.

49 firma ile sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'nin bu sezon için toplamda 1 milyar 397 bin TL gelir sağlayacağı aktarıldı.

Sponsorluk anlaşmaları arasında en yüksek ödemenin 419 milyon TL'yi aşan bedelle Yıldız Holding'den geleceği görüldü.

İkinci sırada 243 milyon TL ile Otokoç yer alırken üçüncü sırada 47.5 milyon TL ile Yapı Kredi takip etti.

İşte tam liste:

Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Para Var Başarı 0 53 3 Yanıtla
  • Dracarys null:
    bahis sitesini haber sitesi diye yutturmışlar resmen Rezillik 41 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    sonuç yine batakda 28 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Para aktrıp haksız rekabet yaratmakla ve ysadisikrapralarla başarı beklenilmez. ALLAH var ALLAH! Kirli işler yaparak pozitif netice alınamaz. GS 10 yıl daha şampiyon olur :) 29 2 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Büyük külüp böyle olur. cincon gibi yasadışı bahis şirketleri ile anlaşma yapmaz Fenerbahçe. 4 21 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Reklam gelirlerini de dolar bazında yazarsanız kaç futbolcunun transfer ücretine yetiyor görüdünüz. 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    4 milyarda acun koyar fener uçar gider 3 1 Yanıtla
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