"Bir yere yazın" diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet - Son Dakika
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"Bir yere yazın" diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet

08.11.2022 00:11
"Bir yere yazın" diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 1-0 yendiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken bir kehanette bulunan Dilmen, "Serdar Dursun eğer devre arasında gitmezse Jesus ondan da faydalanacak iddia ediyorum, bir yere yazın." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'u 1-0'lık skorla geçen Fenerbahçe'nin liderliğini perçinlediği maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Jorge Jesus ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Dilmen, bir de kehanette bulundu.

"ADİL BİR TEKNİK ADAM"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, " Cruyff'un yardımcılığıyla başlamış Jesus. Cruyff devrimcidir. Takım lider çıkıyor Avrupa'da 16'ya kalıyor. Adil bir teknik adam, futbolcu ailesine beni oynatmıyor hocam diyemez. Arao vs. kimse söyleyemez. Serdar Dursun eğer devre arasında gitmezse Jesus ondan da faydalanacak iddia ediyorum, bir yere yazın." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN DİNLENMEYE İHTİYACI VAR"

"7 Kasım itibarı ile 110 günde 24. resmi maç oluyor. Geniş kadronun avantajı olduğu kadar molaya da ihtiyaç oluyor. Bu formu yakaladıktan sonra devam etsin ister herkes ama dinlenmeye en çok Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.

"JESUS EN YORGUN KİŞİ"

Trabzonspor da aynı şekilde dinlenmeye ihtiyacı var. Jesus Fenerbahçe maçında 1 rotasyonla oynadı. Bugün Sivas'a karşı da 3 oyuncu değişik oynattı sadece. Araya son 7 güne girildiği için Fenerbahçe sonuna kadar gideyim istediler sanırım. Bence en yorgun olan Szalai, Altay özellikle mental olarak ve rotasyonlar da olduğu için Jesus'un en yorgun olan kişi olduğunu düşünüyorum takımdaki. Teknik direktörlerin zihinsel yorgunluğu çok yorar insanı. Bir teknik direktör düşünün 24 maçı sığdırmanız lazım 7 Kasım'a kadar. Bundan önce de 1200 tane maça çıkmış bir hoca. Lig, kupalar, Avrupa maçları. Milli takım aralarındaki yüklemeler, Polonya'dan dönüp 3 gün sonra maça çıkıyorsunuz, kuşkusuz takımı yöneten Jesus'tur en yorgun olan

"TOPUN OYUNDA KALDIĞI SÜREYİ ÇOK MERAK EDİYORUM"

Çok pres yapan Fenerbahçe'yi görmedik. Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal sakatlık geçirdi çok durdu oyun. Sivasspor'un en önemli özelliği fizik olarak iyi olmaları zaten, Rıza hocanın özelliği budur. Asla savunma mantelitesi yoktur Rıza hocada da sürekli bas bas bas bas dediğini duyarız kenarda. Öyle de oldu. Topun oyunda kaldığı süreyi çok merak ediyorum. Hakemlerimiz çok düdük çalıyor. Yardımcılar çok kötü maç yönetiyor. Batshuayi'nin kırmızı kartında faulü çaldı, baktı. Yardımcı sert hareket dedi ve kartı gösterdi. Batshuayi'nin topa girişi falan kartlık değildi.

"OYUNCULAR İNANILMAZ MÜCADELE EDİYOR"

Fenerbahçe için özel bir gündü, çünkü Giresunspor'u her türlü yener Fenerbahçe, Giresunlulardan özür dilerim ama öyle. Sivas maçı zordu ama. Oyuncular inanılmaz mücadele ediyor. Taraftar da oyunun içine çok iyi giriyor. Fenerbahçe 11'e 10 giderken penaltı buldu, bu da çok önemliydi.

"ARDA'NIN KÜSEMEDEN İŞİNE DEVAM ETMESİ LAZIM"

Herkes Arda neden yok diye sordu. Hocanın Arda ile ilgili planı var. Ezdirmiyor, zamanı gelince kullanacak. Sözleşmesindeki dakika vs. nedeniyle değil. Daha da kuvvetlenmesini istiyor eğitmen olarak. Arda'nın küsmeden işine devam etmesi lazım. Pedro kaybedilecek bir oyuncu değil. Pedro'nun kilosu var biraz, en az sahadakiler kadar kaliteli. King de var daha ama sakat. Serdar Aziz ve Arao çok iyi oynadı. Ferdi de onlara eşlik etti.

"BU GALİBİYET 5-0'DAN DAHA ÖNEMLİ"

Seyircisiz oynansaydı 1-1'i görebilirdi Fenerbahçe kalesinde. O yüzden bu maçta alınan 3 puanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci yarının başında çok baskı yedi Fenerbahçe. Bu galibiyet 5-0'lık Alanya maçından daha önemli galibiyet. 10 kişi kalsak da kazandık mücadele ederek diyebilecek artık Fenerbahçe.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bir yere yazın' diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bir yere yazın" diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet - Son Dakika
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