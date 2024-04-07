Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

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Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında sarı-lacivertli takımın sahadan çekilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Birçok uluslararası basın kuruluşu, Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.

07.04.2024 23:54
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2023 Turkcell Super Kupa finalinde Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktığı maçın 2. dakikası sahadan çekildi. Sarı-lacivertli kulübün protesto dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçti ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi. Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

"FUTBOL CAMİASI ŞOKTA"

Sarı-lacivertlilerin Süper Kupa protestosu uluslararası basında manşet oldu. Haber ajansı Reuters, sarı-lacivertli takımın protestosunu, "Fenerbahçe'nin Türkiye Süper Kupa maçında, Galatasaray'ın erken golü sonrasında bir dakika içinde sahadan çekilmesi dikkat çekti. Bu ani karar, futbol camiasında şok etkisi yarattı." ifadeleriyle haberleştirdi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

"FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLEREK BÜYÜK BİR KAOSA YOL AÇTI"

Birleşik Krallık'ta yayımlanan günlük gazete Daily Express, Süper Kupa maçını, "Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan kupa finalinde maçın başlamasından sadece bir dakika sonra sahadan çekilerek büyük bir kaosa yol açtı. Bu karar, futbolseverler arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı." şeklinde yorumladı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

Daily Star, okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti." şeklinde duyurdu.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

"ANİ KARAR FUTBOL DÜNYASINDA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI"

The Sun, maç ile ilgili haberinde, "Türkiye Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, rakibi Galatasaray karşısında sadece iki dakika sonra sahadan çekilerek maçı kaybetti. Bu ani karar, futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

Sport Bible, "Fenerbahçe oyuncuları, kupa finalinde Galatasaray'ın erken golü sonrasında sahayı terk ederek maçın devamını reddetti. Bu karar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu." ifadeleriyle haberi manşetine taşıdı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR SÜRPRİZE İMZA ATTI"

İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Independent, "Genç oyuncularla sahaya çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında, maçın başlamasından bir dakika sonra sahadan çekilerek büyük bir sürprize imza attı. Bu karar, futbolseverler arasında büyük tartışmalara neden oldu." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

Mirror gazetesi ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" yazdı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında

Brezilya'nın ünlü spor haberleri sitesi Lance, Süper Kupa maçını, "Fenerbahçe, bir klasik olan Galatasaray derbisinde protesto için sahayı terk etti." ifadeleriyle manşetine taşıdı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
Fenerbahçe\'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Şanlıurfa, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi dünya basınında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Umut: Rezil ettiler bizi dünyaya küçük kulüp her yerde küçük. 1091 83 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray 2000 yılı: 09 Aralık bologna. 12 aralık beşiktaş. 23mart mallorca. 26 mart fenerbahçe. 20 nisan leeds. 23 nisan denizli. 586 26 Yanıtla Ali Arslan: FB başardı, FB teröre karşı mücadele ediyor, Türkiye'de sahip çıkılmadı, dünyanın gözü artık bu kirli ortamda. 27 28
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaray 1999 yılı:. 21 eylül milan. 24 eylül samsun. 28 eylül chelsea. 22 ekim bursa. 26 ekim hertha berlin. 29 ekim göztepe. 03 kasım milan. 174 22 Yanıtla
  • ferhat eser: psv bile small club galatasaray etiketiyle resmi hesabından paylaşım yapmıştı 5 attıktan sonra yani geseyi fazla sisirmeyin bunlar dünyanın şamar oğlanı :))) 33 136 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Hala anlamayanlar var. Bu lig maçı değil. Daha önce iki kez ertelenmiş bir Süper Kupa maçı. Her ülkede sezon başı oynanır, bizde ise Galatasaray transferleri yetiştiremediği için ertelenmişti. Ayrıca Fenerbahçe'nin çekilmesi dünyada Fenerbahçe'yi rezil etmez. Merak etmeyin, adamlar sizden daha akıllı. Neden çekildiğini araştırırlar. Kimlerle aynı ülkede yaşıyoruz!! 43 29 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Zaten rezilsiniz oğlum. Yabancılar arama motoruna şike yazıp aratınca görsellerde sizin futbolcularınız çıkıyor. 2010 yılında şampiyon olduğunuzu zannedip sahada sevinme görüntülerinize dünya bi tarafıyla gülüyor. Şampiyonlar liginde sıfır çeken ilk takımsınız. Uzun yıllar bu ünvanı tek başınıza taşıdınız. Say say bitmez. 21 22
  • nihat sert : Yolun sonunda UEFA Türk takımlarına ve TFF ya ağır cezalar verecek gibi. Gerçekten Türk futbolunu artık dünyada şaibeli olarak anılacaktır. 60 10 Yanıtla Serdar Dur: Hmm He he 3 3
  • erdal genc: Fenerbahçe'nin kabahati yok bu ayıp federasyonun...neden ertelemediler maçı ? asıl soru bu olmalı ? 29 19 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: 'Gerginliğin Bitmesi Gerekiyor'
    00:36 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: 'Gerginliğin Bitmesi Gerekiyor'

    Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

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    00:21 Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum

    Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa maçı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un olağanüstü genel kurulda söylediği "Her gece yatarken bizi düşün." sözlerine ilişkin konuştu. Muhabirin, Ali Koç'un sözleriyle ilgili "Rahat uyuyor musunuz?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Timur, "Çok rahat uyuyorum." dedi.

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