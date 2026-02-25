Fenerbahçe'nin Yıldızı Asensio, Kariyer Rekorunu Kasımpaşa Maçında Kırdı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin Yıldızı Asensio, Kariyer Rekorunu Kasımpaşa Maçında Kırdı

25.02.2026 09:48
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında attığı golle kariyerinin en golcü lig sezonuna ulaştı. Asensio, bu golle lig kariyerindeki en yüksek gol sayısına ulaştı. Daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol atmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin 1-1'lik beraberlikle iki puan kaybetmesi nedeniyle Asensio, rekor sevincini tam anlamıyla yaşayamadı. Yıldız isim o golde formasını çıkararak sahanın ortasına kadar koşmuş yerde kaymıştı.

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyerinin en golcü lig sezonuna ulaştı.

GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 11. kez ağları sarsan Asensio, böylece lig kariyerindeki en yüksek gol sayısına erişti. İspanyol futbolcu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol kaydetmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin 1-1'lik beraberlikle iki puan kaybetmesi nedeniyle Asensio rekor sevincini yaşayamadı.

EN ÇOK KOŞAN İSİM OLDU

Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe adına en fazla mesafe kat eden oyuncu da Asensio oldu. İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi ise 11.33 kilometre ile ikinci sırada yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Evet yerde katmıştı iki dakika sonrada ona kaydilar 7 9 Yanıtla
  • 4857Fener 4857Fener:
    defans ve onun önündeki oyunculara yenilen golde hatalılar.bunun kadar oyun disiplininden kopan bir takım yok 5 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Evet bende gördüm sahanın ortasında timsah yürüyüşü yapıyordu Buda :) 0 0 Yanıtla
