Fenerbahçe\'nin Yıldızı Asensio, Kariyer Rekorunu Kasımpaşa Maçında Kırdı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa maçında attığı golle kariyerinin en golcü lig sezonuna ulaştı.

GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 11. kez ağları sarsan Asensio, böylece lig kariyerindeki en yüksek gol sayısına erişti. İspanyol futbolcu daha önce 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla La Liga'da 10 gol kaydetmişti. Ancak sarı-lacivertlilerin 1-1'lik beraberlikle iki puan kaybetmesi nedeniyle Asensio rekor sevincini yaşayamadı.

EN ÇOK KOŞAN İSİM OLDU

Kasımpaşa karşılaşmasında Fenerbahçe adına en fazla mesafe kat eden oyuncu da Asensio oldu. İspanyol yıldız 11.87 kilometre koştu. Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından stopere geçen Mattéo Guendouzi ise 11.33 kilometre ile ikinci sırada yer aldı.