Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Fenerbahçe'de futbol takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı başladı. "Fenerbahçe'ye sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur" diyen Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Türk spor tarihinde milat sayılan bir gün yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin her ayağa kalkışı Türkiye'nin ayağa kalkışıdır" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde almış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, bugün yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Genel Kurulun açılışını Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik yaptı. Yeterli çoğunluğun sağlandığı 22 bin 588 sayısını aştıklarını söyleyen Bilecik, "Tüm Fenerbahçelilere, yüreği sarı lacivert atan, adaletsizlik karşısında susmayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen tüm Fenerbahçelilere selam olsun. Bu eşsiz camianın benzeri mümkün dahil olamaz" dedi.
Bilecik daha sonra, Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlere taziyede bulundu.
"Ben de oradaydım diyeceğiniz tarihi bir gün"
Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu ifade eden Bilecik, "Bugünü iyi not edin, bugün 2 Nisan 2024. Bugün burada 22 bin 588 kongre üyesini geçmiş bulunuyoruz. 'Ben de oradaydım' diyeceğiniz tarihi bir gün. Fenerbahçe Spor Kulübü sporun 12 farklı branşında zirveye oynayabilen, rekorları kıran veya kırmaya aday olan. Türk gençliğine ışık olan, siyasetin karışmadığı, dünyanın en büyük spor kulübüdür. Fenerbahçe kazanırsa Türkiye ekonomisi de büyür tespitinin öznesi biziz. Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur. Fenerbahçe girdiği her oyuna yarışı kazanmak için girer adil şartlarda girer ve o yarışı kazanır. Haksızlıklar karşısında yaşadığımız tüm olaylar, kulübümüzün manevi değerleri açısında birçok büyük tehdit oluşturuyor. Yıllardır yapılan haksızlıkları sorgulamak ve ortak karar vermek için buradayız. Trabzonspor maçında oyuncularımıza yapılan linç girişimi bardağı taşıran son damla olmuştur. 2005-2006 sezonunda Denizli maçında başlayan yaşadıklarımız, bugüne kadar yaşadıklarımıza kadar tahammül sınırlarını aşmıştır. Her insanın 'yeter' dediği bir nokta var. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız. Fenerbahçe ailelerimizden miras bir sevgi. Fenerbahçe bize Ata'mızın emanetidir. Nesilden nesile en kıymetli emanet olan Fenerbahçe'ye sahip çıkmak, bugün hepimizin boynunun borcudur. Türk spor tarihinde milat sayılan bir gün yaşıyoruz. Fenerbahçe'nin her ayağa kalkışı Türkiye'nin ayağa kalkışıdır" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, katılımcılara gündem maddelerini okudu ve oylamaya sundu. Gündem, oy birliği ile kabul edildi.
Genel Kurulda daha sonra saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.
Bugünkü toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı - Son Dakika
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.
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