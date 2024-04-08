Fenerbahçe, Şanlıurfa\'dan dönüş yaptı

Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilen Fenerbahçe, İstanbul'a döndü.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede maça çıkan Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Kafileyi az sayıda Fenerbahçeli taraftarı karşıladı. Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin 2. dakikada sahadan çekilmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan tarafından tatil edildi.
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Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Galatasaray kafilesi, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa'dan ayrıldı. Fenerbahçe ile yapılacak olan maçın iptal edilmesinin ardından takım otobüsüyle havalimanına geçen sarı-kırmızılı ekip, özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de bulunuyordu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
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