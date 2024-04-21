Fenerbahçe, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile ligde 36. kez rakip olacak. Ligde 21 maçlık yenilmezlik serisi elde eden sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanda kayıp yaşamadı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 32 maçta 27 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 85 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 32 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
36. randevu
Sivasspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 20 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 75 gol atarken, Sivasspor 45 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1'lik skorla kazandı.
Son 7 maçını kazandı
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. Kanarya, bu 7 maçlık süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.
21 maçlık yenilmezlik serisi
Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, daha sonrasında oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor'u da 1'er kez yendi. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor karşılaşmalarından da sahadan berabere ayrıldı.
Fenerbahçe, deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 16 maça çıkarken 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek üst üste 10 dış saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, 'deplasmanda üst üste 10 maç kazanan ilk takım' oldu. Kanarya, konuk olduğu maçlarda rakip fileleri 35 kez havalandırırken, oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, lig tarihinin en iyi deplasman performanslarından birine imza atarken, kalan haftalarda 1 puan alması durumunda 2020-2021 sezonunda ulaştığı puan (47) rekorunu egale edecek ve söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.
7 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de, Sivaspor karşılaşması öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Cihan Aydın düdük çalacak
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sivasspor ile 36. kez karşılaşacak - Son Dakika
Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı görsel şovlar, oyunlar, spor müsabakaları, maskot eşliğinde müzikli aktiviteler, sürpriz eğlenceler ve konserlerle dolu muhteşem bir şenlikle kutlayacak.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel gösteri yaptı. Konya Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan yaklaşık 100 öğrenci Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ni ziyaret etti ve gösteri uçuşunu coşkuyla izledi.
CHP'nin Yerel Yönetimler Çalıştayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla tamamlandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen ilkokullar arası Akıl ve Zeka Oyunları İlçe turnuvasında öğrenciler büyük gayret sarfetti. Dereceye giren öğrencilere madalya ve ödüller verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dereceye giren öğrencilere başarılar diledi.
38 farklı ülkeden toplam 600 sporcunun mücadele edeceği Türkiye'nin en hızlı uluslararası yol koşusu sertifikasına sahip olan Maraton İzmir'de 5. kez start verildi.
Aksaray'da polis uygulamasına takılan ve 'Cenazeden geliyorum' diyen sürücü, alkollü çıktı. Alkollü sürücü, polis ekiplerine özür dileyerek cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay el konuldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?