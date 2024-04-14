Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu. Üst üste 10. deplasman galibiyetini alan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda dış sahada en çok kazanan takım unvanını elde etti.

14.04.2024 21:44  Güncelleme: 21:58
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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

DEPLASMAN REKORUNU KIRDI

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligde deplasman galibiyeti rekorunun da yeni sahibi oldu. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.

REKOR GALATASARAY'IN ELİNDEYDİ

Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti. Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.

ÜST ÜSTE 10. DEPLASMAN GALİBİYETİ

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin son 10 deplasman maçı şöyle;

Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig\'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Ali Arslan: Kumpaslar kuruluyor şikeler teşvikler veriliyor,hakemler çete federasyon her türlü engel koyuyor,otobüsü kursunlaniyor, avrupanin yeni prensi diye başlıklar atıldığı yıllarda, ve o, dünyada ki hiçbir kulübün ayakta kalmayacagi darbeler yiyen FB yeniden toparlanıyor ve şaha kalkıyor,tüm branslarda zaten zirvede birçok dalda Avrupa sampiyonu FB,pensilvanyaya,çetelere karşı savaş veriyor futbolda, ÇOK AMA COK BÜYÜKSÜN FENERBAHÇE 127 48 Yanıtla Galatasaray Spor kulübü: Sevgili Ali kardeşim futbol bilgin zayıf. Ülke futbol tarihinde şikeden Cezaevine giren tek başkan sizin başkanınız. Onur her kulüpte olmayabilir ama Galatasaray ımızda çok var birgün herkes Galatasaraylı olacak 45 140 Talip Gülbağo: Galatasaray spor kulübü: Vatan hainlerinin yuva yaptığı bir takımda onur ne gezer. Fenerbahçe yi sürekli şikeyle maç satmakla suçluyorsunuz. Yahu sizinkiler vatanı sattı be. O zaman sesin çıktı mı. Bide utanmadan milleti aşağılıyor futbol bilgin zayıf. Bizim futbol bilgimiz zayıf ama sizin vatan sevginiz zayıf. Aramızdaki fark bu. 91 21 Galatasaray Spor kulübü: Aramızda farkta çok kupada çok zorunuza gidende bu sizin. Çanakkale savaşında bile Galatasaray mekteplileri cephesi vardı. Bu ülkede vatan millet hakkında en son ders verece sizsiniz. Cezaevinde şikeden yatan olimpiyakos un başkanımıydı 17 71
  • Turan BAKIR: Macta Karagumrugun bazı oyuncularına bakın izleyin fenerin nasıl kazandığını anlarsınız 33 93 Yanıtla Fatih Yıldız: Kardeşim öyle hepsi Ali koç yancısı penaltısız maçları yok 17 63 Ercan Karatas: KaraGümrük Yanıyor Polis Beni Arıyor :) 24 6
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