Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor

Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde taraftarın bir kısmı teknik direktör Jorge Jesus'a tepki gösterirken, gönüllerinde yatan hocayı da sosyal medyada açık açık ilan etti.

"SERGEN YALÇIN FENER'E"

Bir grup Fenerbahçe taraftarının açtığı "Sergen Yalçın Fener'e" etiketi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Etikete destek veren taraftarlar, Jorge Jesus'un görevine son verilerek Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi.

2.16'LIK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Jorge Jesus an itibarıyla Fenerbahçe'nin maçında 47 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 galibiyet alan sarı-lacivertlilerin, 10 beraberlik ve 6 yenilgisi var. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin başında 2.16'lık puan ortalaması tutturdu.

Yapılan paylaşımların bazıları şöyle: