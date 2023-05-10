Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor

10.05.2023 16:05

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi. Sosyal medyada "Sergen Yalçın Fener'e" etiketi, yapılan paylaşımlar sonrası kısa sürede gündeminin ilk sıralarına yükseldi.

Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde taraftarın bir kısmı teknik direktör Jorge Jesus'a tepki gösterirken, gönüllerinde yatan hocayı da sosyal medyada açık açık ilan etti.

"SERGEN YALÇIN FENER'E"

Bir grup Fenerbahçe taraftarının açtığı "Sergen Yalçın Fener'e" etiketi kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Etikete destek veren taraftarlar, Jorge Jesus'un görevine son verilerek Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi.

Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor

2.16'LIK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Jorge Jesus an itibarıyla Fenerbahçe'nin maçında 47 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 galibiyet alan sarı-lacivertlilerin, 10 beraberlik ve 6 yenilgisi var. Portekizli hoca, Fenerbahçe'nin başında 2.16'lık puan ortalaması tutturdu.

Yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor
Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor
Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor
Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor
Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor
Fenerbahçe taraftarı hocasını seçti! Yaptıkları çağrı Türkiye gündeminde zirveye oynuyor
YORUMLAR
500
Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var

Sergen Yalçın, Giresunspor, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:41:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus yerine Sergen Yalçın'ı istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement