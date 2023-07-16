Fenerbahçe ve Galatasaray, Hirving Lozano için kapışıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray, Hirving Lozano için kapışıyor

16.07.2023 18:08

Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu transfer etmek için yarışıyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın sağ kanat bölgesine bir transfer daha istemesiyle birlikte Lozano'nun transfer listesinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray ise şampiyonluk yolunda güçlü bir kadro kurmak için Lozano'yu hedefliyor. Ancak Lozano'nun şu an için Napoli'de kalmak istediği ifade ediliyor.

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, sağ kanat transferi için aynı isme yöneldi. Ezeli rakipler, Napoli'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu gündemine aldı.

AYNI İSME TALİP OLDULAR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hirving Lozano ile ilgileniyor.

İSMAİL KARTAL İSTİYOR

Yıldız futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe, Napoli forması giyen Lozano'yu da takip ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sağ kanat bölgesine bir transfer daha istemesi sonucu sarı-lacivertliler, transfer listesinde bulundurduğu Lozano için hamle yapması bekleniyor.

GALATASARAY'DA İLGİLENİYOR

Öte yandan şampiyonluk yolunda sağlam kadro kurmak isteyen ve Milot Rashica ile henüz anlaşamayan sarı-kırmızılılarda Lozano için devrede.

LOZANO NAPOLİ'DE KALMAK İSTİYOR

Haberde, İtalya'da mutlu olan Lozano'nun takımda kalmak istediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun şu an için herhangi bir transfer görüşmesi yapmayı planlamadığı ifade edildi.

Rekabet bitmek bilmiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Lozano için kapışacak
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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray, Hirving Lozano için kapışıyor - Son Dakika


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