Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak için harekete geçtiği Victor Osimhen için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek için teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

05.11.2024 18:48
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ortaya koyduğu performans ve sarı-kırmızılı takımla ilgili sözleriyle taraftarların sevgilisi oldu. Cimbom, Nijeryalı golcünün bonservisi almak için harekete geçerken, olay yaratacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek için devreye girdiğini öne sürdü. Seten transfer harekatıyla ilgili "Fenerbahçe, Napoli sportif direktörü ile görüşmesi için Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Fenerbahçe, Osimhen'e teklif yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın, yıldız futbolcunun bonservisini almak için hazırlıklara başladığı öğrenilmişti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz" yanıtını verdi.

NAPOLİ 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz" dedi.

    GALATASARAY PERFORMANSI

    Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta süre buldu. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

    Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen\'i transfer edecek

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    Son Dakika Spor Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (16)

    • Yılmaz:
      kulübü üzerine verseler yine gitmez GS candır 71 12 Yanıtla
    • Sezo runay:
      Alır kramponlarını 48 8 Yanıtla
    • Talat Yelbuz:
      BEN 8TAŞ DIYE DUYDUM BUTUN TAKİMİ SATIP KOCALARI OSIMEN I ALACAKLARMIS 30 10 Yanıtla
    • Ali Riza Cevahir:
      Galatsrylıyım ama iki takımda alamaz 24 16 Yanıtla
    • ferhat eser:
      fenerbahçe osimle anlaşmış kaynak sağlam 10 24 Yanıtla
    • Komutan Logard:
      Parası varmıy mış? :D 21 3 Yanıtla
    • Ferudun Ozmen:
      Az biraz gerçekçi olun sırf haber yapıcaz diye de bu kadar da uçuk kaçık haber yapılmaz.. Hiç bir Türk kulübü alamaz harcama limiti diye bir kural var tüm limiti bir oyuncu için harcayacak değiller ya. 7 15 Yanıtla
    • Talat Yelbuz:
      8TAŞ FEROS SATIP 1 GÜNLÜĞÜNE KIRALAYACAKMIS IKINCI DEVRE GALATASARAY MACI İÇİN CIRTTTT TA TOP TOPLAYİCİ OLACAKMIS 2 2 Yanıtla
    • Alpi:
      Ahhahahahaha ulan kuşlar siz kimsiniz bu adam size mi gelir TÜRKİYENİN EN KÜÇÜK KLÜBÜ 8TAŞ EN EZİK KLÜBÜDE EZİKBAHÇE SİZ anca çomak sokmaya çalışırsınız ama YAPI VAR YAPI RAHAT OLUN :)))) 1 0 Yanıtla
    • Alpi:
      KAYNAK TİNERCİ KUŞLAR 1 0 Yanıtla
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