Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen\'i transfer edecek

Spor

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ortaya koyduğu performans ve sarı-kırmızılı takımla ilgili sözleriyle taraftarların sevgilisi oldu. Cimbom, Nijeryalı golcünün bonservisi almak için harekete geçerken, olay yaratacak bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Gazeteci İbrahim Seten, Fenerbahçe'nin Osimhen'i transfer etmek için devreye girdiğini öne sürdü. Seten transfer harekatıyla ilgili "Fenerbahçe, Napoli sportif direktörü ile görüşmesi için Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Fenerbahçe, Osimhen'e teklif yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın, yıldız futbolcunun bonservisini almak için hazırlıklara başladığı öğrenilmişti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek de "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunun ardından, "Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz" yanıtını verdi.

NAPOLİ 75 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu. TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz" dedi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta süre buldu. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 4 asist yaptı.