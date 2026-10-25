Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Asensio ve Ake'den yoksun çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Asensio ve Ake'den yoksun çıkacak

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Asensio ve Ake\'den yoksun çıkacak
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Sarı-lacivertliler, yarın 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray maçında sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake'yi kullanamayacak. Bir aydan uzun süredir sahalardan uzak olan sağ bek Mert Müldür'ün ise derbiyle takıma dönmesi bekleniyor. Son 4 lig maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, ezeli rakibinin 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın derbide Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini deplasmanda mağlup ederek hem ligde 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi hem de psikolojik üstünlüğü ele almayı hedefliyor.

SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

DERBİDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.

MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.

Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, derbide sahaya sürmesi beklenen muhtemel ilk 11 ise şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muric.

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştıDerbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Kaynak: AA
Marco AsensioGalatasarayMert MüldürNathan AkeFenerbahçeGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Güzel bir derbi. Her iki takım için de zor bir maç olacak. Hak eden kazansın. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    fenerinyapancilari cırt sıfır yandı gülüm keten helva olacak rezil olcaz bunu bilin fenerliler 0 0 Yanıtla
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