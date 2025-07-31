Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
31.07.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Haber Videosu

Fenerbahçe ile Chobani arasında dün gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine ''Türkiyeliler'' ifadesini kullanması damga vurdu. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Kürt iş adamı Ulukaya daha sonra yaptığı açıklamada, ''Önemli olan sarı-lacivert ve onun da önünde kırmızı-beyaz renkler var'' dedi.

Fenerbahçe ile Chobani arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya katıldı.

TÖRENE DAMGASINI VURDU

Törenen damga vuran an ise Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın basın toplantısında "Türk milleti"nden "Türkiyeliler" diye bahsetmesi oldu.

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyetine bakın

Ulukaya konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini ve "Bugünden daha güzel bir gün olamaz" dediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

"KIRMIZI BEYAZ"

Bu açıklamaları gündem olan Ulukaya daha sonra yaptığı bir açıklamada , "Normalde Chobani'nin rengi yeşildir ilk defa Chobani'nin yeşilini tercih etmedim.Önemli olan renkler sarı ve lacivert onun da önünde olan tek bir renk var kırmızı ve beyaz" dedi.

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyetine bakın

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeniden Türkiye gündeminde. Erzincan doğumlu olan Ulukaya, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın

DÜNYAYA YAYILAN MARKA

1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında ise New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu. Türkçede 'çoban' anlamına gelen bu isim, Ulukaya'nın Anadolu'daki köklerine bir gönderme niteliği taşıyor. Şirketin büyümesiyle birlikte çalışanlara da ortaklık sunan Ulukaya, Chobani hisselerinin yüzde 10'unu çalışanlara devretti.

Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe, Chobani, Türkiye, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • KaraKartal:
    Mustafa Kemal ATATÜRK: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka TÜRK milleti denir" 27 3 Yanıtla
  • Ergin Akkaya:
    lan egerki siz kara para aklamiyorsaniz ben başka bir seybilmiyorum 15 6 Yanıtla
    Emrah Özer:
    iyi biliyorsun bu işleri. kişi kendinden bilirmiş işi derler 4 1
  • Mehmet Ali:
    Vatanım Türkiye'de yaşayan Laz asıllı Türküm ve Türk olmakla gurur duyuyorum. 16 1 Yanıtla
  • Göztepeli:
    İstiklal Marşımızı şanlı TÜRK bayrağımız önünde oku bakim. Bu işler Türkiye'yi yurt dışında kralamaya benzemez 10 3 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    helal olsun çalışmış çabalamış bir yerlere gelmiş Kürt olması fark etmez onlarda kardeşimiz 6 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor ''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor 8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu

10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
15:49
Araç sahipleri dikkat MTV borcunu ödemek için son gün yarın
Araç sahipleri dikkat! MTV borcunu ödemek için son gün yarın
15:41
Aile krizi büyüyor Feyza aktan, Özcan Deniz’in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
Aile krizi büyüyor! Feyza aktan, Özcan Deniz'in kardeşine zehir zemberek sözlerle yüklendi
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
15:09
Borsa yatırımcıları dikkat Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
Borsa yatırımcıları dikkat! Ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler belli oldu
15:05
Mine Koşan’dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
Mine Koşan'dan ihanet açıklaması: Kocamı başka bir kadınla bastım
15:01
Kentte kriz derinleşiyor Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
Kentte kriz derinleşiyor! Vatandaşlar tanker ve çeşme önlerinde kuyrukta
14:56
Özel’in şartı kabul edildi CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılacak
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak
14:47
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 11:19:44. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.