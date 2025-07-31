Fenerbahçe\'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın

Fenerbahçe ile Chobani arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı. Törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya katıldı.

TÖRENE DAMGASINI VURDU

Törenen damga vuran an ise Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın basın toplantısında "Türk milleti"nden "Türkiyeliler" diye bahsetmesi oldu.

Ulukaya konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini ve "Bugünden daha güzel bir gün olamaz" dediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

"KIRMIZI BEYAZ"

Bu açıklamaları gündem olan Ulukaya daha sonra yaptığı bir açıklamada , "Normalde Chobani'nin rengi yeşildir ilk defa Chobani'nin yeşilini tercih etmedim.Önemli olan renkler sarı ve lacivert onun da önünde olan tek bir renk var kırmızı ve beyaz" dedi.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

ABD merkezli yoğurt markası Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Spor Kulübü ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasıyla yeniden Türkiye gündeminde. Erzincan doğumlu olan Ulukaya, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

DÜNYAYA YAYILAN MARKA

1972 yılında Erzincan'da doğan Hamdi Ulukaya, 1994 yılında İngilizce öğrenmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 2005 yılında ise New York'ta kapanmak üzere olan bir yoğurt fabrikasını satın alarak Chobani markasını kurdu. Türkçede 'çoban' anlamına gelen bu isim, Ulukaya'nın Anadolu'daki köklerine bir gönderme niteliği taşıyor. Şirketin büyümesiyle birlikte çalışanlara da ortaklık sunan Ulukaya, Chobani hisselerinin yüzde 10'unu çalışanlara devretti.