Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Kadrosunda değişime devam eden Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması için bazı isimlerle yolların ayrılması gündemde.

Bu kapsamda geleceği merak edilen futbolculardan biri de Anderson Talisca oldu. 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili Brezilya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

AL-JAZIRA TALISCA İÇİN DEVREDE

Brezilya basınından Pablo Oliviera'nın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Al-Jazira'nın Brezilyalı yıldızla yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtildi.

"TALISCA İLE ANLAŞMAYA VARILDI"

İddianın en dikkat çeken bölümü ise taraflar arasındaki görüşmelerin sonucu oldu. Al-Jazira'nın Talisca ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak transferin tamamlanabilmesi için Fenerbahçe ile kulüpler düzeyindeki sürecin sonuçlanması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerden Talisca'nın ayrılığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Transferin gerçekleşmesi halinde Talisca, kariyerinde yeniden Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tutacak. Brezilyalı futbolcu daha önce 2018-2021 yılları arasında Çin'de Guangzhou forması giymiş, ardından Suudi Arabistan'da Al-Nassr'a transfer olmuştu.