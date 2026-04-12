Fenerbahçe'de tepkiler devam ediyor! Bir yeni paylaşım daha

12.04.2026 20:36
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından Kayserispor maçıyla ilgili paylaşım yaptı. Matteo Guendouzi'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası verilen sarı kart kararına tepki gösteren sarı-lacivertliler, paylaşıma ''Yorumsuz!'' notunu düştü.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçıyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir yeni paylaşım daha yaptı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ: ''YORUMSUZ''

Sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi'nin pozisyonunu paylaşarak, hakem Ali Yılmaz'ın kararına tepki gösterdi. Pozisyonda kırmızı kart çıkmamasına isyan eden Fenerbahçe'nin paylaşımında "Yorumsuz" ifadesi yer aldı.

ALİ GÜRBÜZ'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçeli Yönetici Ali Gürbüz, Kayserispor maçının sonunda açıklamalarda bulunarak, hakem yönetimine tepki göstermiş ve "İlk yarı hakem oynatmamaya yönelik kararlar verdi. Verilmeyen kırmızı kart ve ikini sarı kartlardan sıkıntı çektik. İlk yarı biterken bulduğumuz gol sonrası daha rahat bir maç oldu. Görüşmelerimiz olacak, her zaman temas halindeyiz. Temasları sıklaştıracağız. Fenerbahçe lehine bir şey istemiyoruz, adil bir lig istiyoruz. Bizim tek derdimiz adalet!" ifadelerini kullanmıştı. 

