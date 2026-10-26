Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray deplasmanı öncesi Kadıköy\'de bir araya geldi

Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray deplasmanı öncesi Kadıköy'de bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak Fenerbahçe'nin taraftarları Kadıköy'de toplandı. Boğa Heykeli'nde bir araya gelip Chobani Stadyumu'na gelen taraftarlar, güvenlik kontrolünün ardından 17.30'da otobüslerle Rams Park'a hareket edecek.
GALATASARAY deplasmanına gidecek olan Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'de toplandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Saat 21.30'da Rams Park'ta oynanacak mücadele öncesinde deplasman tribününde yer alacak Fenerbahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki Boğa Heykeli'nde toplandıktan sonra Chobani Stadyumu'na geldi. Daha sonra güvenlik kontrollerinden geçen sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla hareket saatini beklemeye başladı. Saat 17.30'da otobüsler, Rams Park'a doğru hareket edecek.
Kaynak: DHA
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