Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

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Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci dün akşam sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaştım yaptı. Ketenci paylaşımına, ''Her karanlık gecenin sabahı vardır. Her kışın baharı vardır'' notunu düştü. Ketenci'nin bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin zorlu sürecine dair umutlu bir mesaj olarak yorumlandı.

23.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:17
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Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Süper Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Ketenci'nin paylaşımı çok konuşuldu.

"HER KIŞIN BİR BAHARI VARDIR"

Ahmet Ketenci paylaşımında, "Unutma!!! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri, ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp, Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek, oraya hakim kılan bir güç vardır. Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Herkesin aynı yöne baktığı yerde, farklı bir açıdan olanları ve olayları görmek cesaret ve feraset ister. Hakikatin izini sürmek, yalnız kalmayı ve dirençle karşılaşmayı göze almayı gerektirir. Bu da cesaret işidir. Bugün anlaşılmayan bu duruş, yarının hakikati olabilir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım
Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım

Ahmet Ketenci, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yöneticiden gece yarısı bir garip paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet C:
    ac tavuk kendini dari daminda hissederimis,kandirin bakalim taraftarlari,gs aldi basini gidiyor 15 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    umut fenerin ekmegi.. 15 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Forma satışı Şatafatlı yemekler Morinho yıllık 15 milyon euro. Milleti uyutacak Afyon ne Musa Firavun. Geç orayı 9 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Anca kendinizi kandırırsınız. Taraftarın ne umudu kaldı nede sabrı tek çare istifa edip gitmeniz. Eskiden fenerbahçe her yönüyle öncüydü liderdi ama artık öyle değil gs feneri yakalayıp geçeli yıllar oldu bu saatten sonra da yakalayıp tekrar öne geçmesi yeni jenerasyonun fenerli olması çok zor. Bir gün herkes fenerbahçeli olacak denilirken var olan taraftarı dahi küstürmeyi başardınız. 8 0 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    olum adamın kafa fb derdinden felsefe boyutuna geçmiş valla şaka gibi ya 4 0 Yanıtla
  • Ayhan Şakir:
    MAZLUM OLAN SEN FİRAVUN CİMBOM HE BU KAFAYLA GİDERSENİZ DAHA ÇOK ŞAMPİYONLUK YÜZÜ GÖREMEZSİNİZ 2 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    s.... tuttuk bu sefer yukarıya bağlamışlar nedenj 1 0 Yanıtla
  • Fatih Yücel:
    he he vardır 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Tayyip gibi siz de bu gazı nerden buluyorsunuz şaşırıyorum 0 0 Yanıtla
  • Ergin ARABACI:
    yav he he 0 0 Yanıtla
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