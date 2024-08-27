Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion'a transfer oldu - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion'a transfer oldu

Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion\'a transfer oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion'a transferini tebrik etti. Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla ulusal ve uluslararası medyada övgü topladı.

27.08.2024 22:29
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "A Milli Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz.

Genç milli düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı.

Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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