Ferdi Kadıoğlu: Hollanda maçı benim için özel olacak - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu: Hollanda maçı benim için özel olacak

A Milli Takım'ın savunma oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda doğumlu olması nedeniyle yarınki çeyrek final maçının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Kadıoğlu, Türk taraftarlarının desteğini beklediklerini ve turu geçeceklerine inandıklarını söyledi. Ayrıca Merih Demiral'ın aldığı cezayı adil bulmadıklarını ve yarınki maça ekstra motivasyonla çıkacaklarını ifade etti. Kadıoğlu, turnuva performansını olumlu değerlendirdi ve Türk taraftarlarının desteğinin önemini vurguladı.

05.07.2024 20:45
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Hollanda doğumlu olduğu için yarın kendi adına özel bir maç olacağını ve turu geçeceklerine inandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferdi, "Benim için çok özel bir maç olacak. Annem Hollandalı, babam Türk o yüzden ailem için de özel bir maç olacak. Türk taraftarlarının çok sayıda olmasını bekliyoruz, kendi sahamızda olacağız gibi geliyor." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, "Merih'in aldığı cezayla ilgili ne düşünüyorsun? Bu sizi nasıl etkileyecek?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Merih'in yaptığı işaret siyasi bir anlam taşımıyordu, Türk taraftarı ve milleti ile birlikte dünyanın her yerinde bir kutlama yapmak istedi. Biz bu cezayı adil bulmuyoruz, diğer oyuncuların da aynı şekilde düşündüğünü tahmin ediyorum. Yarınki maça ekstra motivasyonla çıkacağız, yarın için hazır olacağız. Kadroda değişiklik yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. Her halükarda çıkıp maçımızı oynayacağız, ailemden dostlarımdan birçok mesaj aldım, yarın çok güzel bir maç olacak. Ceza almış olması talihsiz, dolayısıyla Merih'in yerine başkasının oynaması gerekecek ama eminim her oynayan elinden geleni yapacaktır. Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Neler yapabileceklerini biliyorum. Hollanda güçlü bir takım ama biz de sahaya tutku ile çıkıyoruz ve yüreğimizi ortaya koyuyoruz."

Milli futbolcu, "Genel olarak turnuva performansınızı nasıl buluyorsunuz ve beş yıl önceki Ferdi ve şu anki Ferdi arasında ne gibi farklar var?" sorusunu, "Avusturya maçında 60 dakika çok iyi oynadık, son 30 dakika sorunlar yaşadık. Çok ciddi mücadele verdik, çeyrek finalde olmayı hak ettik. Beş yıl önceyle şu an bambaşka bir oyuncuyum, Hollanda formasını giyiyordum ama iki yıl önce Türkiye forması giyme kararı aldım ve bundan bir an olsun pişmanlık duymadım. Türk taraftarları bizi her yerde gerçekten çok üst düzey bir şekilde destekliyor. Kendi sahamızda oynuyor gibiyiz, bu harika bir şey, daha önceki maçlardaki gibi taraftarımız yarı da bizim yanımızda olacaktır." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu: Hollanda maçı benim için özel olacak - Son Dakika

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