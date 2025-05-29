Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum - Son Dakika
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Spor

Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

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Yıldız futbolcu Galatasaray\'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum
29.05.2025 10:40  Güncelleme: 10:49
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Yıldız futbolcu Galatasaray\'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum
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Fernando Muslera Galatasaray'a veda etti. Muslera, "Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen, kulübün efsane isimlerinden biri olan Fernando Muslera düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"İÇİMİZDEN BİRİ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fernando Muslera'yla ilgili şunları söyledi, "Ben Nando'nun yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımıza verdiği emek ve çaba için teşekkür etmek istiyorum. Bizim için bir yabancı futbolcu değil, içimizden biri. Futbol takımımızın kazandığı tüm başarılarda onun da imzası var. Bir protokol imzaladık ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın başarısı için uluslararası alanda çalışacak. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"YARIN SON MAÇIMA ÇIKIYORUM"

Galatasaray'dan ayrılacağını açıklayan Muslera, "Bu süreç içinde çok fazla konuşuldu. Yarın son maçıma çıkacağım. Gurur duyduğum 14 seneden sonra kazandığımız başarılar için herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'a gelmek hayatımın en doğru kararıydı. Fatih Terim'e, Taffarel'e, beni buraya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Her bir takım arkadaşıma teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Çok büyük hocalarla güzel seneler geçirdim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Benim için başkandan ötesi, bir abi. Okan Buruk'a çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Aynı zamanda futbol dışında vakit geçiren, ailesini ve arkadaşlarını benimle tanıştıran. Kötü günlerimde yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"GALATASARAY BİR PARÇAM OLACAK"

Duygusal anlar yaşayan başarılı eldiven, "Çok duygusal bir an. Basına da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde mücadel ettiğimiz kulüplerin başkanlarına da teşekkür ediyorum. Kemerburgaz ve Florya'da çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Unuttuğum insanlar varsa onlardan çok özür diliyorum. Bu seneki takım arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı hep birlikte kazandık. Gösterdikleri destek için yönetime teşekkür ediyorum. Futbolcu olarak Galatasaray döneminin kapanıyor olabilir ama hayatımın sonuna kadar Galatasaray bir parçam olacak. Geldiğim andan bugüne kadar, 14 sene boyunca taraftarlar sevgi ve saygı verdiler. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın en büyük kulübünün taraftarlarısınız. Her zaman Galatasaray'ın yanında olun. Başkanımla da konuştuk, futbolu bırakmıyorum. Oynamaya devam edeceğim. Memleketime yakın bir yerde devam edeceğim. Türkiye benim ikinci ülkem" şeklinde konuştu.

Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum

Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağını açıkladı: Yarın son maçıma çıkıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Celal Özdemir:
    Muslera diye yazılır.ADAM diye okunur.NOKTA 59 3 Yanıtla
  • Her Telden null:
    yolun açık olsun kaptan 44 3 Yanıtla
  • Hakan Topcu:
    hep sevindirdin şimdi üzdün 44 3 Yanıtla
  • Hakkı bulut:
    büyük usta seni hiç unutmayacağızz kralll 41 3 Yanıtla
  • Mustafa yunus Durusoy:
    Haber başlığını düzeltin. " FENERİN KOCASI AYRILACAĞINI AÇIKLADI" şeklinde olmalı 10 3 Yanıtla
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