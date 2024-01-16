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Fernando Santos'tan 4 değişiklik - Son Dakika
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Fernando Santos'tan 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor'a karşı 4 değişiklik yaptı. Ghezzal ve Rebic uzun bir aradan sonra ilk 11'de görev aldı. Arda Turan ise Eyüpspor maçında 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Fernando Santos\'tan 4 değişiklik
16.01.2024 - 21:08,
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Fernando Santos'tan 4 değişiklik

Ghezzal 78 gün sonra 11'de

Rebic 6 maç sonra 11'e döndü

Arda Turan'dan 7 değişiklik

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çaldı. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Murat Ergin Gözütok üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 20'nci haftasında 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11'inde 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir Hadziahmetov, Tayyip Talha Sanuç, Rashica ve Semih Kılıçsoy'un yerine Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Rachid Ghezzal ve Ante Rebic'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Santos, savunma hattını Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Gedson ve Salih Uçan'ı 11'de sahaya süren Santos sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta ise Rebic'e forma verdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

GHEZZAL 78 GÜN SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra bir maçta 11'de görev aldı. 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev yapabilen Ghezzal daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalırken kısa bir süre ise kadro dışında bırakılmıştı. Ligde son 3 haftada oynanan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan tecrübeli kanat, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından ilk 11'de forma giydi.

REBİC 6 MAÇ SONRA 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic ise 6 maçlık aradan sonra ilk 11'e döndü. Tecrübeli kanat oyuncusu son olarak Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de görev almıştı. Daha sonra Konferans Ligi'ndeki bir maçta kadroya giremeyen Rebic, Süper Lig'de oynanan 2 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuş, 3 maçta ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.

ARDA TURAN'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1'inci Lig'in 18'inci haftasında iç sahada 2-0 kazanılan Keçiöregücü maçının 11'inde 7 değişiklik yaparak takımını Beşiktaş maçında sahaya sürdü. Genç teknik adam; Murat Uçar, Robin Yalçın, Caner Erkin, Recep Niyaz, Regattin, Ampem ve Bruno'nun yerine Uğur Demirok, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz, Melih Kabasakal, Mete Kaan Demir, Seslar ve Mustafa Pektemek'e görev verdi.

Kaynak: DHA
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