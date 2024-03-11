Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı

Ender Kervancıoğlu:

Yunanistanı çalıştırırken Euro2004 şampiyonluğu dahil olmak üzere maçları çoğunlukla 0-0 ve 1-0 tamamlayan bir teknik direktördü. Oyun anlayışı, sistemi nereye gitse böyle. Geçen yıl polonya ile arnavutluka gol atamadı. Lüksemburg yada faroe adalarıydı emin değilim onu penaltıyla yenebildi. Lewandovskiyi vile kısırlaştırmış bir teknik direktör. Portekizi de yunanistan gibi oynatırdı ama portekizin Ronaldo önderliğindeki altın jenerasyonu sıkıcı futbolu kabul edecek bir kadro değildi.