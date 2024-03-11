Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı

Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Siyah-beyazlıların Fernando Santos yönetiminde ligde çıktığı 10 maçın 6'sında gol atamaması ise dikkat çekti.

11.03.2024 23:15  Güncelleme: 23:20
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Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta Fernando Santos yönetiminde alınan sonuçlar ise dikkat çekiyor.

10 MAÇIN 6'SINDA GOL ATAMADILAR

Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde ligde 10 maça çıktı. Beşiktaş, bu karşılaşmaların 6'sında gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ile ligde alınan sonuçlar şu şekilde;

  • Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük
  • Pendikspor 4-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor
  • Sivasspor 1-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
  • Kayserispor 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-0 Konyaspor
  • İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
  • Beşiktaş 0-1 Galatasaray
  • Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Fernando Santos ile 10 maçta 6 kez gol atamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • özcan Tekalti: Az kaldı kovarlar bunu da 5 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yunanistanı çalıştırırken Euro2004 şampiyonluğu dahil olmak üzere maçları çoğunlukla 0-0 ve 1-0 tamamlayan bir teknik direktördü. Oyun anlayışı, sistemi nereye gitse böyle. Geçen yıl polonya ile arnavutluka gol atamadı. Lüksemburg yada faroe adalarıydı emin değilim onu penaltıyla yenebildi. Lewandovskiyi vile kısırlaştırmış bir teknik direktör. Portekizi de yunanistan gibi oynatırdı ama portekizin Ronaldo önderliğindeki altın jenerasyonu sıkıcı futbolu kabul edecek bir kadro değildi. 4 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: 2004 değil 2014te yunanistanydı. Düzelteyim. Şampiyon olan teknik direktör Otto Rehhagel. 3 0 Yanıtla

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